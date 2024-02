Faire des câlins aux arbres, c’est bon pour la santé !

La sylvothérapie est une pratique qui vient du Japon. Elle consiste à faire des promenades en forêt et à enlacer les arbres, c'est très bénéfique. Monique Younès nous parle de cette tendance de plus en plus en vogue dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une pratique venue du Japon

La sylvothérapie est une pratique qui consiste à prendre des bains de forêt et à enlacer des arbres. Ces promenades dans la nature, au milieu des végétaux sont bénéfiques pour la santé. C’est en 1982 que la France découvre cette thérapie naturelle grâce à l’ouvrage du docteur Qing Li, "Shirin Yoku, l’art et la science du bain de forêt". L’immunologiste japonais explique qu’en marchant 90 minutes en forêt, on peut se débarrasser de tout notre stress pour la semaine. Selon le médecin, enlacer les arbres permet de ressentir leur énergie. Au pays du soleil-levant, la sylvothérapie est pratiquée par 5 millions de personnes.

Des émotions fortes pour les participants

Aujourd’hui, il existe des groupes de "thérapies forestières" en France qui proposent des promenades de deux heures et des séances de câlins pour 40 euros. Monique Younès a tenté l’expérience pour Bonjour ! La Matinale TF1. "Le guide nous explique que nous devions toucher notre arbre, mais être touché par l’arbre, entrer en communion avec lui est le prix de notre apaisement intérieur", raconte la journaliste. Pour certains participants, les émotions sont fortes : "l’esprit vagabonde", témoigne une femme qui avoue s’être déjà "retrouvée en larmes sans savoir pourquoi". Pour une autre, l’arbre "donne une énergie, il se passe vraiment un dialogue entre mon corps, mon esprit et l’arbre".

Des bienfaits sur le système nerveux

Des études scientifiques ont montré une efficacité de cette thérapie forestière sur des cas de dépression. Elle diminue les effets du stress, des tensions nerveuses. Par ailleurs, les arbres émettent des terpènes, des molécules odorantes qui agissent sur notre système nerveux central et active la production de la dopamine et de la sérotine, les hormones du bonheur. Enfin, elle améliore la concentration, l’attention. Enlacer des arbres favorise la pleine conscience. Nos sens sont focalisés sur l’arbre : on écoute la sève qui coule, on touche l’écorce et on se laisse remplir par un sentiment de bien-être, oubliant les tracas du quotidien.