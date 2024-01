Est-ce que ranger sa maison fait du bien ? La réponse de Monique Younès !

61% des Français ont envie de désencombrer leur logement. Et s'ils ressentent ce besoin, c'est parce que le rangement fait du bien. Monique Younès nous révèle les bienfaits d'un intérieur bien rangé.

Le printemps n’est pas encore là, mais dans la tête de beaucoup de Français, la tête est déjà au grand nettoyage. Monique Younès nous apprend dans Bonjour ! La Matinale TF1 que 61 % des Français ont envie de désencombrer leur logement, citant un sondage réalisé par Sociovision. Pourquoi cette envie ? Parce que ranger sa maison, ça fait du bien. C’est en tout cas, ce qu’affirment plusieurs études et recherches, de l’IFOP à l’université de Princeton.

Le rangement est au bien-être, ce que le désordre est au stress

On dit que les personnes créatives ont besoin du désordre pour créer, pour se sentir inspirer. Pourtant, les études assurent absolument l’inverse. Un intérieur rangé a un effet positif sur notre bien-être et nous permet de nous sentir mieux. Une chambre bien rangée est bénéfique pour les enfants qui sont alors moins distraits et plus concentrés. Enfin, un environnement en ordre permet aussi aux personnes d’âgées d’avoir « un volume cérébral plus important » et réduit le risque de dégénérescence mentale.

Comment bien ranger son intérieur ?

Des factures qui s’accumulent, le linge qui déborde, la chaise du bureau qui croule sous les vêtements… Quand le chaos règne chez soi, difficile de savoir par où commencer pour remettre son intérieur. Monique Younès nous rappelle qu’il existe des spécialistes dont le métier est de vous accompagner quand l'épreuve semble insurmontable. Des experts du rangement se manifestent aussi sur les réseaux sociaux, et parmi les experts du rangement, il y a bien entendu Marie Kondo.

La Japonaise a théorisé l’art du rangement et dégage trois étapes. D’abord, on décide, ensuite, on trie, enfin, on range. Et si vous n’êtes pas un adepte des t-shirts roulés ou des livres parfaitement rangés, rassurez-vous, la papesse du rangement a lâché du lest sur l’ordre. Elle a même avoué que sa maison n’est pas toujours rangée depuis qu’elle est devenue maman !

Quand accumuler est une maladie

Certaines personnes ont tendance à tout conserver, même les objets inutiles, sans valeurs ou hors d’usage. Ce trouble comportemental s’appelle la syllogomanie. Quand il est associé à une négligence de l’hygiène corporelle et domestique, on est en présence du "syndrome de Diogène". D’après les psychologues, ce syndrome trouve souvent son origine dans un choc psychologique intense et brusque. La plupart des personnes souffrant de ces maladies sont dans le déni. Les proches sont alors un véritable soutien et une aide pour eux, ce sont fréquemment eux qui enclenchent les démarches pour une prise en charge médicale et psychologique.