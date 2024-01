Bonjour ! La Matinale TF1 - La Carte blanche de Monique Younès : seniors, ma nouvelle vie de mannequin

Depuis une dizaine d'années, tous les grands couturiers font appel à des mannequins seniors, pour leurs défilés ou leurs campagnes de publicité. Ces femmes plus âgées sont jugées plus accessibles par les consommateurs.

Les mannequins seniors ont la cote. Depuis une dizaine d'années, les grands couturiers n'hésitent plus à faire défiler, ou à mettre dans en avant dans leurs campagnes de publicité, des femmes plus âgées. "Ça permet de montrer que les femmes sont naturelles, c'est mieux", acquiesce un homme interrogé par "Bonjour ! La Matinale TF1". Une passante ajoute : "On peut, d'une autre manière, restez pimpante".

Pour devenir mannequin senior, il suffit de s'inscrire dans une agence. Il en existe dans plusieurs villes de France, comme à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Nice, détaille Monique Younès dans la chronique visible en tête de cet article, mais aussi sur TF1+.