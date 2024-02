Entre les Français et les jeux de société, c’est une grande histoire d’amour

Environ 91% des Français jouent régulièrement à des jeux de société. On compte 200 bars à jeux sur tout le territoire et les jeunes en raffolent. Monique Younès nous raconte l'histoire d'amour entre les Français et les jeux de société dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Entre les Français et les jeux de société, c’est une très grande histoire d’amour. En 2022, 33 millions de boîtes se sont vendues en France, soit plus de 90 000 par jour, ce qui fait de l’Hexagone, la championne d’Europe des jeux de société. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Monique Younès revient sur cette passion.

Quels sont les jeux les plus joués en France ?

Inventé en 1935, il a été traduit dans plus de 47 langues et vendu dans 114 pays. On parle bien sûr du Monopoly. C'est le jeu de société préféré des Français, mais c’est aussi le "board games" le plus joué dans le monde. En France, on aime aussi jouer à Uno ou encore à la Bonne paye, mais ces jeux, qui traversent les décennies, sont de plus en plus concurrencés par des jeux de stratégie, d’agilité, même des jeux de triches ! Parce que oui, la triche fait partie du jeu. La France aime tellement les jeux de société, qu’elle en édite 1000 nouveaux par an. Évidemment, impossible de tout tester et de tout acheter (il faut compter en moyenne 17 euros la boîte), d’où l’engouement grandissant pour les bars à jeu.

Quel est le plus ancien jeu de société de l’histoire ?

C'est le jeu de table, le backgammon. Dans les années 2000, des archéologues ont en effet découvert des traces de ces jeux de tables près de la frontière du sud-est de l’Iran. Dans l’Égypte ancienne, il y a 5 000 ans, les nobles aimaient jouer également au Senet ou au jeu royal d’Ur. On considère que ces deux jeux sont les ancêtres du backgammon et on peut toujours y jouer en 2024 !

Le jeu de société a encore de l’avenir

Les confinements ont bien aidé à relancer les jeux de société. En effet, avec la crise sanitaire, il a connu une hausse de 20 % en 2021. Et cette hausse va continuer à grimper dans les prochaines années. D’après les économistes, le marché du jeu de société va continuer à s’étendre, et ils estiment qu’il pourrait peser 38 milliards de dollars en 2030. À titre de comparaison, en 2022, le chiffre d’affaires mondial s’élevait à 3,12 milliards de dollars.