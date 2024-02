VIDÉO - Superstition : à chacun son gri-gri !

Sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1", Monique Younès aborde le sujet de la superstition. Les Français sont nombreux à transporter avec eux un bout de bois, un bracelet ou un collier.

Les Français sont-ils superstitieux ? Dans sa carte blanche ce jeudi, Monique Younès souligne que les Français sont nombreux à transporter avec eux un bout de bois, un bracelet ou un collier. Elle ajoute, à titre d'exemple, que Jean Todt, l'ancien patron de Ferrari et de la Fédération internationale de l'automobile, a toujours dans sa poche une petite boite en bois qu'il touche quand il le souhaite. C'est à la fois pour séduire la chance et pour conjurer le mauvais sort.

