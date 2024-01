Tatouages : gare à leurs significations à l'étranger !

Les Français comptent 20 % de tatoués. Certains tatouages sont mal considérés à l'étranger, et peuvent même être à l'origine de nombreux ennuis. Monique Younès vous aiguille dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Aujourd’hui, 20 % des Français sont tatoués. Et si cette pratique s’est totalement démocratisée avec le temps et fait rêver de plus en plus de jeunes, il y a tout de même quelques précautions à prendre avant de se lancer… Notamment si vous comptez voyager dans certains pays dans les années à venir ! Car votre tatouage pourrait bien vous causer des ennuis, voire votre mort. Monique Younès en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Se faire tuer pour un aigle ?

C’est tentant de se faire tatouer un lion, un aigle ou un tigre, signes de puissance… Mais dans ce cas, faites attention à ne pas vous rendre en Équateur ! Dans ce pays, qui subit une guerre des gangs ces dernières années, votre tatouage pourrait bien causer votre perte. En effet, chaque gang a son logo que chaque membre se fait tatouer. Alors si l’un d’entre eux observe un de ces trois animaux, bien qu’ils soient mignons, tatoués dans votre cou, sur votre bras, sur votre cuisse, le membre pourrait bien vous tirer dessus sur le champ.

Dans la même idée, au Japon, les Yakuzas ne sont pas si différents. La plus grande faction criminelle du pays et même du monde, notamment avec plus de 100 000 membres, pourrait bien se montrer cruelle et impitoyable s’il remarque votre tatouage similaire au leur, alors que vous n’êtes pas du clan. Toujours au Japon, à Tokyo plus précisément, un certain docteur Fukushi est… collectionneur de peaux humaines tatouées. Une fois que quelqu’un décède, s’il avait le corps rempli de tatouages, le docteur les récupère et les expose. Sa collection est d’ailleurs considérée comme un trésor national.

Évitez le Bouddha si vous envisagez de partir en Thaïlande

Mais certains petits tatouages peuvent aussi être source de problèmes. En France, par exemple, fut un temps où les prisonniers ne manquaient pas de se faire graver les trois lettres "MAV", un acronyme de "mort aux vaches" ("mort aux flics"). Certains "professionnels" pourraient être d’accord pour vous le faire tatouer aujourd’hui encore, mais attention à ne pas se faire repérer par les forces de l’ordre.

Aussi, si vous allez en Thaïlande, évitez de marquer votre peau d'un Bouddha, sans quoi vous vous ferez expulser du pays sur le champ. En Allemagne, comme dans beaucoup d’autres pays d’ailleurs, le tatouage de la croix gammée ne passe pas. Et petite information : la Corée du Nord vient de légaliser le tatouage "Love", jusque-là interdit.