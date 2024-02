La galanterie est-elle encore bien vue par les femmes ?

La galanterie est un sujet qui pourrait paraître dépassé. Pourtant, 7 femmes sur 10 aiment qu'on leur tienne la porte. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Benjamin Muller se penche sur ce phénomène, loin d'être nouveau, et dont le débat est très divisé depuis #MeeToo.

La galanterie est un sujet qui pourrait paraître complètement désuet, mais c'est au cœur de notre vie actuelle. Est-ce un signe de bonne éducation ou le symbole d'un sexisme moderne ? Peut-on encore être galant, tenir la porte à une femme en sortant d’une voiture, l’inviter au restaurant, payer la note ?

Pour certains, c’est charmant et c'est une marque de respect. Pour d’autres, c’est une forme de sexisme déguisé, voire de séduction insupportable. Un débat très manichéen, donc. Réponse dans les rues de Marseille. "Ce sont des attentions particulières, c’est une marque de respect et de gentillesse", affirme une femme. "M’apporter le petit-déjeuner au lit, j’aime bien ou évidemment, tenir la porte", ajoute une autre. "M’inviter à boire le café, il me dit des mots doux, ça me fait plaisir".

La galanterie inventée au XVIIe siècle

Benjamin Muller rappelle dans Bonjour ! La Matinale TF1, que selon Le Larousse, la galanterie est une politesse empressée auprès des femmes. Une pratique complètement made in France. Ce sont les Français qui l’ont inventé au XVIIe siècle. Il s'agissait d'un petit jeu au sein de la noblesse, les bourgeois se retrouvaient entre eux et s’amusaient à séduire les femmes : qui était le plus galant, le plus charmant ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les critiques de la galanterie sont anciennes. Montesquieu parlait du "mensonge de l’amour". Pour Rousseau, c’était "le contraire du sentiment" et, plus récemment, pour Simone de Beauvoir, "un système de domination masculine".

7 femmes sur 10 aiment qu’on leur tienne la porte

Et la galanterie à l’épreuve de #MeeToo ? Les rapports de domination sont remis en question dans tous les pans de la société. La question, c'est de savoir si la galanterie est compatible avec l’émancipation des femmes ? La galanterie a ses défenseurs : prendre soin de l'autre, montrer des petits signes d’affection... La séduction n’est pas un gros mot. On peut tout de même noter qu’il y a souvent un décalage entre ce qu’on va lire sur les réseaux sociaux et la vraie vie, comme en témoignent les femmes dans les rues de Marseille.

7 femmes sur 10 aiment qu’on leur tienne la porte et 6 Françaises sur 10 jugent que c’est à l’homme de payer au restaurant. La galanterie serait-elle dépassée ? Comme le suggère Benjamin Muller, il faut plutôt imaginer une sorte de mutation. On garde la galanterie telle qu’on la connaît, mais on l’ouvre aussi aux femmes. Pourquoi les femmes ne seraient-elles pas, elles aussi, galantes avec les hommes ?