Laissez-vous tenter par le "toutourisme" et voyagez avec votre chien !

Il y a déjà 50 destinations labellisées "Toutourisme", un label créé en 2007, qui met en avant les destinations accueillantes pour les maîtres et leur chien. La Vallée de la Somme, dans les Hauts-de-France, en est la pionnière. Les précisions de Julie Tomeï.

Ce week-end prolongé de trois jours avec le lundi de Pâques peut vous amener à vous poser la question de savoir si vous avez le droit, ou non, de partir en week-end de partout avec votre animal de compagnie. Oui, grâce au "Toutourisme" ! Sur les 74 millions d’animaux de compagnie recensés sur le territoire, le poisson et les oiseaux ne font pas partie des bêtes que l’on peut facilement emporter avec nous. Les chiens, au contraire, font partie intégrante de notre famille et il peut être difficile de s’en séparer quelques jours… Pas de panique, vous pouvez vous rendre dans 50 destinations labellisées "Toutourisme". Julie Tomeï vous détaille tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment voyager avec mon chien ?

C’est un label créé en 2007 et qui met en avant les destinations accueillantes pour les maîtres et leurs chiens. La Vallée de la Somme, située dans les Hauts-de-France, par exemple, est la pionnière du "Toutourisme". En effet, à votre arrivée sur place, on vous offrira un "toutoupack", contenant des sacs de propreté, des friandises et un guide recensant les hôtels "dog friendly". On vous indiquera également les meilleures activités à faire pour vous et votre toutou. Par exemple, vous pourriez monter à bord d’un bateau pour naviguer dans les hortillonnages, à quelques minutes de la ville d’Amiens.

Forcément, ces petits déplacements requièrent un peu de logistique. N’oubliez pas que pour vous déplacer, en voiture, c’est ceinture pour tous… votre animal y compris ! Ce dernier doit impérativement être attaché avec un harnais ou dans sa caisse de transport, sans quoi vous vous exposez à une amende de 35 euros (150 euros en cas de récidive). Pour le train, la règle est d’un animal par voyageur uniquement, et qui doit avoir un billet en sa possession ! Le tarif pour les animaux est unique : 7 euros. Dans l’avion, en revanche, c’est un petit peu plus onéreux : entre 200 et 400 euros en fonction de la distance parcourus et de la compagnie choisie ; les petits animaux voyagent en cabine à vos côtés, quand les gros seront placés en soute.

Partir en vacances sans mon chien, mais sans l’abandonner !

En revanche, si vous désirez partir quelques jours en week-end, mais sans votre fidèle compagnon, il existe des solutions, autres que celle de l’abandon. À savoir que la France est le premier pays d’Europe en termes d’abandon d’animaux, avec plus de 16 500 abandons recensés l’année dernière lors des départs en vacances. Pourtant, de nombreuses solutions de replis s’offrent à vous pour partir quelques jours sans votre chien. Par exemple, les "pet-sitter", les colonies de vacances, etc. Aussi, empruntemontoutou.com propose de prêter son chien à quelqu’un qui n’en a pas et serait heureux d’en garder un quelque temps… gratuitement !