Les Français ont-ils vraiment renoncé à la viande ?

Un récent tweet de l'INRAE vantant la cuisine saine et durable où la viande laisse la place aux végétaux a mis le feu aux poudres. Si elle est décriée par les végans, les Français ont-ils vraiment renoncé à l'alimentation carnée ? Décryptage de Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est l’histoire d’un tweet qui a mis le feu aux poudres sur X, anciennement Twitter. A l’occasion de la Saint-Valentin, l’INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, vantait la cuisine « saine et durable où la viande laisse la place au végétal ». Christophe Beaugrand revient sur cette polémique et la guerre entre les végans et les amoureux de la viande dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Végans VS professionnels de la viande

Ce tweet a déclenché la colère des agriculteurs et notamment de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, déjà bien en échauffés par la crise agricole. Ils dénoncent une campagne anti-viande. La polémique est telle que l’INRAE décide de supprimer son tweet. Surtout, ce message montre qu’il existe toujours deux groupes de Français qui semblent irréconciliables. D’un côté, ceux qui souhaitent bannir ou réduire la viande. De l’autre, ceux qui ne jurent que par la côte de bœuf et le bifteck.

La consommation de poulet en hausse

Les Français n’ont pas renoncé à la viande, au contraire la consommation a même légèrement augmenté. En effet, selon le ministère de l’Agriculture, on mange 85,2 kg de viande par personne en 2022. Après une hausse de 0,7% en 2021, la consommation de viande a progressé de 0,8% en 2022. À titre de comparaison, la viande consommée en France était de 44 kg en 1950. Dans les années 90, elle grimpe à 91 kg.

Qu'est-ce qui explique la hausse de la consommation de viande ces dernières années ? Une plus grande consommation de poulet, mais une réduction de la viande rouge. Le poulet a, d’ailleurs, détrôné la viande bovine de sa deuxième place derrière le porc, en 2022.

Les steaks végétaux sont-ils meilleur pour la santé ?

Pour remplacer la viande, certains consommateurs se tournent vers les produits végétaux afin de garder un apport de protéines ou profiter encore du goût de la viande. Toutefois, des études diététiques ont montré qu’ils ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. En effet, ils sont plus gras, plus sucrés et contiennent des exhausteurs de goût. Par ailleurs, un burger végétal est souvent plus calorique qu’un burger classique avec de la viande.