Le jardinage, les Français en raffolent !

Sept Français sur dix possèdent un jardin et la fin de l’hiver est une période bénie pour les amoureux de la terre et des plantes. C’est le moment de préparer le jardin au retour du printemps, saison durant laquelle la nature reprend son activité. On enlève les feuilles et les branches mortes, on scarifie, on verse l’engrais et le compost pour donner un petit coup de fouet au sol. Pour beaucoup de Français, c’est une période bénie, car oui, ils sont férus de jardinage. C’est ce que nous explique Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les Français ont-ils la main verte ?

D’après un sondage Ifop réalisé en 2021, 57 % des Français estiment avoir la main verte. Toutefois, si on entre dans les détails, on se rend compte qu’un Français sur trois, ne sait pas quelle est la bonne période pour planter des arbres et des arbustes dans le jardin. Vous pensiez que c’était au printemps ? Faux ! C’est à l’automne !

La grande nouveauté, en matière de jardinage, c’est que les Français qui ne possèdent pas d’accès extérieur trouvent des alternatives pour mettre les mains dans la terre. En effet, les jardins urbains se développent de plus en plus, les jardins partagés connaissent un beau succès et les citadins n’hésitent pas à aménager des mini-potagers sur leurs balcons. Cette tendance est l’une des conséquences des différents confinements.

Pourquoi les Français aiment autant jardiner ?

Le jardinage est non seulement une activité physique à part entière, conseillé d’ailleurs pour celles et ceux qui veulent pratiquer, mais qui n’aiment pas le sport, mais surtout cela fait du bien à notre santé mentale. En effet, s’occuper des plantes possède des vertus apaisantes sur le système nerveux. D’ailleurs, sept Français sur dix estiment que les végétaux font du bien au moral.

Jardiner à des fins thérapeutiques à un nom, c’est l’hortithérapie, contraction de "horticulture" et "thérapie". Cette pratique permet de développer la motricité, la coordination, la mémoire et la souplesse, elle a des effets bénéfiques sur les problèmes de dépression ou de stress chronique et une heure de jardinage permet de brûler en moyenne 400 calories. Autant de raison pour mettre la main dans la terre, que l’on est la main verte ou pas !