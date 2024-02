VIDÉO - Du papier rose au sésame dématérialisé : les métamorphoses du permis de conduire

Du certificat de conduite au permis dématérialisé, en passant par le papier rose à trois volets : 125 ans d'évolution du précieux sésame routier. Faisons le point.

"Nul ne pourra conduire un automobile (sic) s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l'avis favorable du service des mines." L'ancêtre du permis de conduire est institué par décret le 10 mars 1899. Le certificat de capacité est retiré "après deux contraventions dans l'année".

Le document est, déjà à l'époque, imprimé sur papier rose. Il est plié en deux, arbore la photo de son détenteur, et y figure la mention manuscrite du véhicule dont il autorise la conduite : automobile à pétrole, voiture avec moteur à essence ou encore locomotive routière avec moteur à vapeur.

1923 : le premier permis de conduire

Le permis de conduire est créé par le décret du 31 décembre 1922, dit "code de la route". L'arrêté détaillant son obtention entre en vigueur le 1ᵉʳ juin 1923. Pour l'obtenir, les candidats, âgés d'au moins 18 ans, doivent réussir des "épreuves" permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules auxquels s'appliquera le permis" et justifier de la "connaissance des règles de la police de la circulation automobile". Là encore, le permis est établi par la préfecture "sur des cartes roses". Il est imprimé sur volet simple. En 1936, les timbres fiscaux, qui étaient apposés jusque-là sur les permis de conduire, sont remplacés par des empreintes fiscales imprimées.

1955 : le permis rose à trois volets

Dans la foulée d'une refonte du code de la route en juillet 1954, le permis de conduire s'agrandit l'année suivante, passant sur trois volets pour faire de la place à six catégories de véhicules, contre deux seulement auparavant. Ce permis, délivré jusqu'à 2013, est encore en circulation.

S'il ne change pas d'apparence, le permis rose devient un permis à points en 1992, en vertu d'une loi de 1989. Chaque conducteur dispose de 12 points (6 points pour les jeunes conducteurs), qu'il perd lorsqu'il commet des infractions au code de la route.

2013 : le permis européen format carte bancaire

Depuis le 16 septembre 2013, les nouveaux permis émis sont plastifiés au format carte bancaire. Cette refonte est commune à tous les pays de l'Union européenne et remplace progressivement les 110 modèles différents qui y coexistaient.

Contrairement à son prédécesseur, délivré pour la vie, le nouveau sésame doit être renouvelé tous les 15 ans, notamment pour changer la photo. Il est doté d'une puce contenant le nom et la photo du détenteur, la date de délivrance, le numéro du titre, les catégories de véhicules et éventuelles restrictions au droit à la conduite.

Les derniers permis roses seront remplacés par ces cartes à puce en 2033.

2024 : le permis dématérialisé

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi la généralisation à tout le territoire du permis dématérialisé, expérimenté depuis mai dans trois départements, pour les automobilistes qui en feront la demande.

Il permet aux automobilistes volontaires de présenter leur permis sur l'application mobile officielle France Identité lors des contrôles routiers ou pour louer une voiture. Depuis début 2024, le permis peut être obtenu à partir de 17 ans.

