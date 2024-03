VIDÉO - Les chaussettes dans tous leurs états : la chronique de Monique Younès

Dans l'Hexagone, il se vend plus de 300 millions de paires de chaussettes par an. C'est un marché en pleine progression et il y en a de tous les prix, d'un euro à 1000 euros la paire.

2024, c'est l'année de la chaussette pour les femmes et les hommes ! Chaque année, ce sont 300 millions de paires qui sont vendues dans l'Hexagone, soit neuf paires par Français. Alors que certaines d'entre elles finiront trouées ou séparées de leurs jumelles, certaines marques font en sorte d'éviter ce grand gaspillage en adoptant de plus en plus souvent une démarche écoresponsable. Plus d'informations dans la vidéo ci-dessus.

