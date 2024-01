Bonjour ! La Matinale TF1 - Les files d'attente, la carte blanche de Monique Younès

On passe en moyenne six mois de notre vie à faire la queue. Ce sont des chercheurs américains qui ont réalisé cette étude. Un chiffre qui peut paraître énorme et qui a intéressé Monique Younès.

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vous connaissez le proverbe, mais avez (parfois) du mal à le mettre en pratique...

Personne n’aime les files d’attentes. Et pourtant, chacun d’entre nous passe 6 mois de sa vie à faire la queue. Paradoxe, comme le constate Monique Younès dans la vidéo en tête de cet article, on passe de moins en moins de temps à attendre dans ces fameuses files d'attente.

