Les Français, champions du monde... des achats compulsifs !

6 Français sur 10 avouent acheter de manière impulsive des produits dont ils n'ont pas besoin. Quand cette fièvre acheteuse devient une habitude, on parle d'oniomanie. Les explications de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Qui n’a pas craqué devant un t-shirt à 4 euros ou une paire de chaussures dont on n’a absolument pas besoin. Les Français sont les champions du monde des achats compulsifs devant les Britanniques et les Américains. Selon une étude publiée en 2022 par YouGov France pour ParcelLab, nous sommes 6 Français sur 10 à acheter de manière impulsive. Benjamin Muller nous parle de ces achats compulsifs dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Pourquoi cède-t-on à ces pulsions d’achat ?

Les raisons sont nombreuses et la première est évidente : se faire plaisir. S’offrir un cadeau de temps en temps, ça fait du bien au moral. En revanche, quand les achats compulsifs deviennent une habitude, on parle d’oniomanie, c’est-à-dire un comportement non contrôlé vis-à-vis des achats. C’est une addiction à la sensation de posséder quelque chose, même si on n’en a pas besoin. En effet, c'est l'acte d'achat lui-même qui va lui procurer de l'excitation et un soulagement et non pas l'objet acheté. Or, cette addiction peut aller très loin et pousser à dépenser des sommes considérables.

Le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre à l’hôpital Bichat, raconte avoir rencontré des patients qui se comparaient à des "drogués en manque" ou qui "se ruinent en achat, dépensent l’argent de leur loyer ou en cachette". Il préconise "la vigilance quant à ces comportements excessifs d’achat".

Comment lutter contre la fièvre acheteuse ?

Deux Françaises ont inventé une méthode pour combattre ses pulsions d’achats. La méthode s’appelle "B.I.S.O.U". Lorsque vous avez envie d’acheter, posez-vous d’abord ces questions : Est-ce que vous en avez Besoin ? Est-ce que cet achat doit être Immédiat ? Existe-t-il quelque chose de Semblable ? Quelle est l’Origine du produit ? Est-ce vraiment Utile ? Si vous répondez "non" à ces questions, reposez l’article ! Cela vous permettra aussi de faire quelques économies.

En guerre contre "la mode jetable"

En février dernier, le député LR de la Loire Antoine Vermorel a déposé une proposition de loi visant à pénaliser la "mode jetable". Le texte prévoit la mise en place d’un système de bonus-malus pour lutter contre la surconsommation, mais surtout pour compenser l’impact environnemental des marques de la fast fashion qui envahissent le marché. On le rappelle, l’industrie de la mode est l’une des plus polluantes de la planète. Le texte doit être débattu à l’Assemblée nationale le 14 mars prochain.