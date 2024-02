Les Français font-ils vraiment moins de sport que dans les années 80 ?

Pour beaucoup, les vacances arrivent et c'est l'occasion de sortir de la sédentarité, de bouger. Il y a une récente étude qui démontre que les Français ne font pas assez de sport. Est-ce que ça a été toujours le cas ? Les détails de Benjamin Muller.

Les vacances d’hiver arrivent, c’est l’occasion de sortir de la sédentarité. Une récente étude a démontré que les Français ne font pas assez de sport, mais était-ce déjà le cas avant ? En effet, dans les années 80, 7 Français sur 10 pratiquaient une activité physique, contre 6 Français sur 10 aujourd’hui. Benjamin Muller nous détaille tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les années 2000 et la sédentarité

Dans les années 70, les sports favoris des Français étaient la natation ou encore la marche, mais surtout le jogging. Un sport très peu cher puisqu’un seul accessoire est nécessaire : une paire de basket. C’est dans les années 80 que l’Hexagone a connu le phénomène de l’aérobic, notamment grâce au duo culte de Véronique et Davina dans l’émission "Gym tonic". À cette époque, les Français découvrent le sport collectif, le culte du sport séduit de plus en plus.

Les années 90 sont marquées par le roller, le surf, le skate ou encore le tennis. Mais tout bascule dès l’année 2000 avec l’arrivée d’Internet et des jeux vidéo. La sédentarité explose en 2005, en particulier chez les plus jeunes. Ces derniers bougent de moins en moins… et l’assument. Dès 2010, les Français s’enfoncent sur le canapé. Enfin, pour certains… La France se divise en deux, entre ceux qui ont d’autres choses à faire que de s'activer, et ceux qui deviennent totalement accros au sport. Ces derniers affirmaient même pousser leurs retranchements jusqu’à "la première blessure".

Gare à l’addiction

Si l’on faisait davantage de sport avant, aujourd’hui, beaucoup plus de choix s’offrent à nous. La pratique s’est complètement démocratisée. "Globalement, il y a toujours un sport qui vous plaît si médicalement, vous êtes apte", argue notre chroniqueur. Par exemple, les salles de sports affluent dans les villes, à tous les tarifs, et séduisent de plus en plus les Français.

Mieux encore, ceux qui se forçaient à mettre un pied en salle de sport à leurs débuts, ne peuvent s’en passer désormais. Pour autant, gare à ce que cela ne devienne pas une addiction. Même s’il existe des addictions "plus saines" que d’autres, le sport à outrance peut vous mener à la "bigorexie", une maladie reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon l’Organisation, 15 % des personnes pratiquant une activité physique en seraient atteintes.