"Loud budgeting" : cette nouvelle tendance adoptée par les 18-24 ans

Les Français font de plus en plus attention à leur consommation, notamment à cause de l'inflation. En plus de vouloir dépenser moins, ils le revendiquent haut et fort. Maud Descamps nous explique le phénomène du "Loud budgeting" dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On parle souvent du fait que les Français font de plus en plus attention à leur argent, notamment depuis l’inflation. Mais désormais, non seulement ils font attention à ce qu’ils dépensent, mais le revendiquent aussi ! C’est la fin des "excuses pourries" comme le dit notre chroniqueuse Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Économiser bruyamment

Fût un temps où les Français étaient les rois des excuses pour décliner une proposition de sortie. "J’ai piscine", "je travaille jusqu’à tard", "il faut que je m’occupe de mon chat"… Et tout ceci, pour s’empêcher de dire qu’ils n’avaient pas les moyens de faire un restaurant ou un padel entre amis. Mais les temps changent, et l’honnêteté des Français aussi ! Aujourd’hui, on dépense moins, mais on le dit haut et fort.

Par exemple, un tiers des Français déclarent qu’ils diminueront leur consommation alimentaire en 2024. En 2023, nos dépenses ont également baissé dans tous les secteurs du quotidien tels que l’habillement, l’alimentation et les loisirs. En cause : l’inflation que tout l’Hexagone subit depuis deux ans. Mais la catégorie de personnes qui revendique le plus de faire attention à son budget, ce sont les 18-24 ans. Depuis plusieurs semaines, une nouvelle tendance débarque sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok : le "loud budgeting", c’est-à-dire "économiser bruyamment".

Des conseils pour ne plus se cacher ?

L’idée est simple : chasser la honte, être totalement transparent sur ses dépenses et la manière dont on a envie de les gérer. Aujourd’hui, les jeunes ne s’empêchent plus de dire la vérité : "Non, je ne viendrais pas au restaurant, car je n’ai plus d’essence et je n’ai pas envie de mettre de l’argent dedans". Sur la plateforme chinoise qui comptabilise 1,7 milliard d’utilisateurs, certains TikTokeur en viennent même à faire des vidéos pour donner des conseils sur "Comment assumer le fait qu’on ait envie de moins dépenser son argent ?".

Il en va de même pour les enseignes discount, voire "hard discount". Autrefois, les Français pouvaient être submergés par la honte s’ils disaient aller faire leurs courses chez Aldi ou encore Lidl. Temps révolu ! Désormais, plus personne ne se cache de rentrer dans une telle enseigne, on en est même fier puisque moins dépenser dans ses courses, c’est économiser son budget !