Doit-on obliger ses invités à enlever leurs chaussures en entrant à la maison ?

Il y a des débats qui enflamment les Français. Chocolatine ou pain au chocolat ? Pour ou contre l’ananas sur la pizza et cette question : Faut-il enlever ses chaussures avant d’entrer chez quelqu’un ? Une interrogation sérieuse sur laquelle s’est penché Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Enlever ses chaussures, une question d’hygiène

La question est très sérieuse et a fait d’ailleurs l’objet d’un article dans le non moins sérieux Guardian. Il rapporte que les Britanniques et les Américains portent de moins en moins de chaussures quand ils sont à l’intérieur. Ils demandent aussi de plus en plus à leurs convives de se déchausser en passant la porte d’entrée de leur demeure. Une tendance qui s’affirme depuis la pandémie de covid-19, période qui a paralysé le monde, mais qui nous a permis de prendre conscience d’une chose : les germes sont vraiment partout. D’ailleurs, le professeur de microbiologie à l’université d’Arizona, Charles Gerba, a révélé dans une étude que 95% de nos chaussures contiennent des bactéries fécales, mais aussi qu’un tiers contenait la bactérie E-Coli. On y retrouve aussi des particules de goudron ou encore des métaux lourds. Quand on sait ça, on n’a plus très envie de garder des chaussures à la maison. Surtout, si des enfants en bas âge circulent à quatre pattes partout dans les pièces de la maison ou si l'on possède des animaux de compagnie.

Qui sont les partisans des pro-chaussures à l’intérieur ?

Ceux-là avancent parfois des arguments mode : les chaussures font partie de la tenue, sans elles, l’effet ne serait pas le même. Certains évitent de se déchausser quand ils sont invités, car ils craignent de révéler aux yeux du monde une chaussette trouée. Enfin, pour d’autres, c’est plus une question d’embarras. Ils ne souhaitent pas imposer les mauvaises odeurs aux autres convives. On les remercie pour cela, cependant, ce problème peut être réglé en passant chez un podologue. Pour les spécialistes de mode, les chaussettes trouées ne sont pas une excuse, puisque lorsque l’on se rend à un dîner ou une soirée, on soigne sa tenue de la tête au pied. Cela ne vient à l’idée de personne de se présenter avec un pull troué. De même pour les chaussettes. Par ailleurs, aujourd’hui, de nombreuses entreprises se spécialisent dans la fabrication de chaussettes haut-de-gammes ou fantaisistes, c’est l’occasion de se faire plaisir !

Enlever ses chaussures chez son hôte, un signe de respect

Dans certaines cultures, garder ses chaussures quand on entre chez quelqu’un est très mal vu. C’est ce que rappelle Gabriel Filippelli, le professeur de sciences de la Terre à l'Université d'Indiana, interrogé par le Guardian. « Dans de nombreuses cultures asiatiques, il est absolument interdit d'entrer dans la maison de quelqu'un avec ses chaussures, c'est un signe de manque de respect total. » En Russie, les employés utilisent d’ailleurs une deuxième paire de souliers dans les entreprises et dans les maisons, il n’est pas rare de proposer une paire de chausson aux invités. Enlever les chaussures est aussi une tradition dans les pays de l’Est, mais aussi en Allemagne ou en Suisse et en Turquie, dès que l’on entre, on se déchausse. Retirer les chaussures est une manière de témoigner son respect envers les hôtes, mais cela permet de maintenir un plancher propre.