VIDÉO - Colère des agriculteurs : les forces de l'ordre laissent-elles tout faire ?

Certains responsables politiques critiquent la passivité des forces de l'ordre face à certaines actions coup de poing des agriculteurs. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO, répond dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Peut-on parler de "non-réponse" des policiers et gendarmes face à des actions menées par les agriculteurs contre des préfectures ou des supermarchés ? "Non-réponse des autorités, surtout, car par essence, les forces de l'ordre appliquent les ordres", relève dans "Bonjour ! La Matinale TF1" Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO. "Ça a toujours été le cas dans les premiers jours des manifestations des agriculteurs", observe-t-il, démentant tout "deux poids, deux mesures" par rapport notamment au mouvement des Gilets jaunes. "Les premiers jours des Gilets jaunes, il n'y avait pas d'intervention des forces de l'ordre, il y en a eu quand ça s'est tendu", assure-t-il à Bruce Toussaint dans la vidéo en tête de cet article.

