MaPrimeAdapt' : comment bénéficier de cette aide pour adapter le logement des seniors ?

MaPrimeAdapt', aide financière lancée par l'État en début d'année 2024, va permettre aux personnes âgées de rester chez elles. Le dispositif a vocation à financer des travaux qui vont pouvoir améliorer notre confort de vie le plus longtemps possible. Les éclairages de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, l’État propose aux seniors et aux personnes en situation de handicap MaPrimeAdapt'. Ce dispositif leur permet d’adapter leur logement en réalisant des travaux. Elle s’adresse aux personnages aux revenus modestes et peut monter jusqu’à 15 000 euros. Jean-Marie Bagayoko nous en dit un peu plus sur cette prime dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le but de MaPrimeAdapt' est de réduire les risques de chutes chez les personnes âgées et accompagner les personnes en manque d’autonomie. Avec ce dispositif, il est possible d’installer un monte-escalier électrique ou une rampe d’accès, remplacer la baignoire pour un modèle à porte, réaménager la cuisine, installer des volets roulants électriques ou d’autres équipements de domotique. La promesse est belle, en revanche, la mise en œuvre pèche. En effet, les bénéficiaires de cette prime se plaignent dans le retard des versements et dénoncent également un parcours sans fin dans les démarches administratives qui s’apparentent à un parcours du combattant.

Qui peut prétendre à cette prime ?

Toute personne âgée de plus de 70 ans peut demander cette aide, et ce, même sans problème de santé. En France, cela représente plus de 10 millions de personnes. Les personnes âgées de 60 à 69 ans peuvent aussi prétendre à ce dispositif à condition de pouvoir justifier d’une perte d’autonomie. Le montant de la prime dépend de plusieurs critères, à savoir les revenus du foyer, la région, le nombre d’occupants. Ainsi, pour une personne qui est seule et qui vit en Ile-de-France, il faut toucher moins de 2 390 euros bruts par mois.

Elle s'adresse aux propriétaires, mais aussi aux locataires d'un logement à condition d'avoir obtenu l'accord du propriétaire.

Pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de condition d'âge, en revanche, il faut pouvoir justifier d'un taux d'incapacité de 50% ou bien être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Comment toucher cette aide ?

Il faut déposer un dossier et les démarches se font en ligne ce qui peut poser un problème pour les personnes âgées qui ne sont très à l’aise avec les outils numériques. Toutefois, dès l’ouverture du dossier, un "Assistant maitrise d’ouvrage" est affecté. Il s’agit d’un professionnel agréé par l’État qui se rend à domicile pour étudier le dossier et effectuer un diagnostic des besoins.

Cet accompagnement est gratuit. Le professionnel met en œuvre, au côté des demandeurs, le projet et le financement. Il aide également à obtenir les devis pour la réalisation des travaux. Si les candidats peuvent choisir l’artisan qu’ils souhaitent, il est tout de même conseillé de faire appel à des professionnels bénéficiant d’un label de qualification. Enfin, il faut savoir que la subvention est envoyée après la réalisation des travaux.