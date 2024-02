Bonjour ! La Matinale TF1 - Facebook a 20 ans : une idée de génie ou le mal du siècle ?

Alors que Facebook fête ce week-end son 20ᵉ anniversaire, Mark Zuckerberg a présenté ses excuses devant le Sénat américain après avoir été interpellé sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants et les adolescents. Le patron de Meta a également rappelé avoir investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016. C'est l'info du jour de Christophe Beaugrand dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Un anniversaire compliqué. Facebook fête ses 20 ans, mais deux décennies plus tard, ses usages sont encore largement décriés. Au point que son patron, Mark Zuckerberg, a présenté des excuses devant le Sénat américain, interpellé sur les dangers que représentent les réseaux sociaux pour les enfants et les adolescents.