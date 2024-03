Ne serait-il pas temps d’assumer ses cheveux blancs ?

Les cheveux blancs apparaissent sur le sommet de nos crânes à partir de 35 ans. Le premier facteur de ce phénomène, c'est la vieillesse, mais aussi le stress. Anaïs Grangerac évoque ce phénomène irrémédiable que l'on a encore du mal à assumer dans Bonjour ! La Matinale TF1.

S’il y a un phénomène inéluctable, c’est le blanchissement des cheveux. Avec l’âge, notre chevelure prend une teinte grise, plus blanche. Ce processus s’appelle la "canitie" et il se produit lorsque les mélanocytes cessent de secréter de la mélanine. Anaïs Grangerac nous parle des cheveux blancs dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi nos cheveux deviennent blancs ?

On a envie de se dire que cela n’arrive qu’aux autres. Mais, en réalité, c’est irrémédiable et inévitable : les cheveux blancs. S’ils envahissent le sommet de notre crâne à partir de 50 ans, pour certains, les premiers cheveux blancs peuvent apparaître dès la vingtaine. La génétique et l’origine ethnique exerceraient d’ailleurs une influence sur le moment de leur apparition. Les premiers cheveux blancs pointent le bout de leur nez vers 35 ans pour les Européens. Pour les populations asiatiques, ils arrivent plutôt vers 40 ans et 45 ans pour les populations d’Afrique.

Les cheveux blanchissent et c’est parfaitement naturel. Avec l’âge, les cellules responsables de la teinte des cheveux cessent de produire de la mélamine et nos cheveux translucides, mais si on les voit gris ou blancs. Un autre facteur peut expliquer le blanchissement de nos cheveux. Ce serait le stress. Même s’il existe peu de données sur la question, on estime qu’un état de stress ou un traumatisme pourrait accélérer le processus. La génétique joue aussi un rôle. Si les parents ont eu des cheveux blancs tôt… les enfants les auront aussi de manière un peu prématurée. D’autres facteurs accélèrent aussi la canitie, à savoir l’alimentation, un déficit de vitamines, mais aussi le tabagisme ou une maladie auto-immune.

Les cheveux blancs : un tabou qui persiste

Notre société est toujours très portée sur le culte de la jeunesse. Et les femmes en pâtissent plus que les hommes. En effet, si les cheveux poivre-sel sont vus comme un signe de sagesse, de maturité, d’élégance, voire ajoute du sex-appeal aux hommes, en revanche chez les femmes, une chevelure blanche serait synonyme d’une apparence négligée ou un acte de bravoure. De plus en plus de femmes assument leurs cheveux blancs, d’Andy MacDowell à Lio, de Françoise Hardy à Meryl Streep. En France, l’écrivaine et journaliste Sophie Fontanelle a beaucoup écrit sur le tabou de la vieillesse et des cheveux blancs. À 53 ans, elle a décidé de ne plus se teindre les cheveux et elle a documenté cette métamorphose sur les réseaux sociaux en laissant un hashtag, ouvrant la voie à d’autres femmes qui ont suivi le mouvement.