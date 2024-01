On fait quoi de son sapin après Noël ? Réponse de Maud Descamps

Noël est terminé, votre sapin commence à faire triste mine dans votre salon. Il est temps de tourner la page et de s'en séparer. Oui, mais comment ? Maud Descamps vous répond dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Noël est fini. Notre beau sapin a rempli sa mission décorative. La grande question qui se pose est : jusqu’à quand on garde cet arbre majestueux dans nos maisons ou appartements ? Il y a deux écoles. D’un côté, ceux qui remballent dès le 26 décembre, se disant qu'après tout, Noël est passé. De l’autre côté, il y a ceux qui font durer le plaisir par envie (ou par flemme). Mais une fois qu’on a décidé de s’en séparer, on est face à une autre interrogation. Que faire du roi des forêts ? Maud Descamps vous offre des éléments de réponse dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Non, on n'abandonne pas son sapin sur un coin de trottoir

La chroniqueuse nous rappelle que c’est, en effet, interdit. Pourtant, beaucoup de particuliers continuent de déposer sauvagement leur sapin sur le trottoir. Or, un dépôt sauvage peut vous coûter cher, puisqu’il est puni d’une amende de 135 euros. Plutôt que de risquer de perdre bêtement cette somme, surtout après les dépenses du mois de décembre, il vaut mieux respecter la loi et les usagers de la voie publique (et son sapin) et le déposer dans les points de collectes. Les communes prévoient des délais larges pour accueillir le roi des forêts déchu, puisque vous avez jusqu’aux alentours du 20 janvier pour l'emmener dans l'un de ces espaces.

Peut-on rendre le sapin à la forêt ?

Si on habite dans une forêt, on peut se demander si on ne peut pas y déposer son sapin, après tout, on le surnomme bien Roi des forêts ? Eh bien, non, cela n’est pas possible. L’Office National des Forêts rappelle que c’est interdit, mais également passible de 1 500 euros d’amende. Par ailleurs, ce dépôt fait mal à l’environnement parce que le sapin est très acide, il va non seulement acidifier le sol, mais aussi l’asphyxier. En plus, il va attirer des nuisibles qui risquent de déséquilibrer grandement l'écosystème.

Que deviennent les sapins ?

Une fois qu’ils ont rempli leur mission, les sapins sont recyclés et deviennent du compost. Ce broyat de sapin est ensuite utilisé pour fertiliser les sols des espaces verts des communes. Maud Descamps nous apprend qu’une tonne de sapin permet de créer 300 à 400 kilos de compost. Certaines régions, comme la Bretagne, donnent les arbres aux chèvres qui raffolent des épines et de l’écorce. À Nantes, les sapins collectés servent à nourrir les loups et autres superbes bêtes du parc animaliers.