Mode : nos vêtements étaient-ils vraiment mieux avant ?

Les vêtements d'hier valent de loin ceux d'aujourd'hui. On ne parle non pas de la mode, mais de la qualité des vêtements que l'on porte. Benjamin Muller remonte le temps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce qui est mis en cause, c’est la qualité des vêtements. Professionnels et consommateurs s’accordent tous à dire que les vêtements que l’on achète aujourd’hui sont de moins bonne facture. Cette baisse de la qualité, elle a été constatée à partir des années 70, avec l’apparition du prêt-à-porter, nous explique Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1. La folie consumériste s’empare des Français qui veulent toujours plus de vêtements neufs et plus de choix. Et tant pis, s’ils sont moins durables et moins résistants.

Autre raison qui explique la baisse de la qualité : le boom des vêtements près du corps, comme les jeans slims ou les coupes "cigarettes". Ces vêtements ont tendance à se fragiliser dès lors que les morphologies changent. Dernière variation : le synthétique remplace le coton avec l’avènement de la mode sportswear. C’est moins cher à produire, mais aussi de moins bonne qualité.

Les années 2000 : un virage dans la mode

L’industrie du vêtement a connu un gros bouleversement dans ces années-là avec l’uniformisation des textiles de nos vêtements, avec l’arrivée massive sur le marché des produits made in China. Dès lors, une question se pose : vaut-il mieux acheter un vêtement de moyenne qualité et peu cher ou un vêtement onéreux de meilleure qualité et fabriqué en France ? Cette question se pose encore aujourd’hui, à l’ère de la fast-fashion avec ses conséquences désastreuses sur l’environnement.

Les Français achètent plus de vêtements

Aujourd’hui, les Français ont cédé aux sirènes de la mode éphémère. Selon l’association Les amis de la Terre, nous achetions 36 vêtements neufs par an en 2012. En 2022, nous sommes passés à 48 vêtements neufs par an. Or, qui dit plus de vêtements, alors que l’inflation bat son plein, dit se rabattre vers la fast-fashion, des vêtements donc peu chers et de mauvaise qualité, quitte à sacrifier les questions écologiques. Une alternative pour continuer à acheter des vêtements de bonne qualité ? Investir dans des pièces un peu plus chères, acheter moins, ou bien se tourner vers les marques dégriffées ou bien la seconde main.