Avec ou sans alcool : connaissez-vous la tendance "flexibuveur" ?

Au début des années 60, nous consommions en moyenne 26 litres d'alcool par Français par an. En 2023, nous en sommes à 10,3 litres. Malgré cette baisse, la France fait partie des pays de l'OCDE qui consomment le plus d'alcool. Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On boit moins, mais toujours trop

L’alcool est responsable de nombreuses maladies et provoque 41 000 décès chaque année. Et même si les Français ont drastiquement changé leurs habitudes en matière d’alcool, les Français en consomment environ 10,3 litres par an, plaçant le pays en haut du classement des pays de l’OCDE. Devant nous, on retrouve les pays baltes ou encore la Pologne. A contrario, c’est en Grèce et en Italie que l’on consomme le moins d’alcool. Dans le détail, selon Santé Publique France, 4 Français sur 10 disent boire de l’alcool au moins une fois par semaine et 1 Français sur 10 boit de l’alcool tous les jours.

Après les flexitariens, place au flexibuveurs !

Ces dernières années, les fabricants redoublent d’inventivité pour proposer des alternatives sans alcool pour séduire une clientèle qui souhaite réduire sa consommation. Ces boissons ont envahi les étals des supermarchés et ça marche puisqu’elles se vendent de mieux en mieux. On observe une hausse de 7 % entre 2021 et 2022, tandis que les ventes de boissons alcoolisées (sauf le vin), elles, ont baissé de 2,5 %.

Parmi les gros succès, on retrouve les moktails, ces cocktails sans alcool que l’on retrouve à la carte de tous les restaurants et bars français. Selon une enquête menée par CGA, 41 % des Français ont déjà cédé à ces boissons lorsqu’ils sortent et 34 % optent pour une bière sans alcool ou à faible teneur.

C’est en France que l’on retrouve la plus importante hausse de "buveurs modérés", ou "flexibuveurs" avec une augmentation de 25 % selon une étude réalisée par l’institut britannique IWSR. Le profil ? Des femmes principalement, entre 25 à 39 ans, les jeunes de 18 à 24 ans, et des seniors qui optent pour une réduction de la consommation d’alcool pour des raisons de santé ou de surpoids.