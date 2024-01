Bonjour ! La Matinale TF1 - On en parle chez vous : l'ostréiculture, un secteur en crise ?

Les huîtres du bassin d'Arcachon ont été interdites à la vente depuis quelques semaines. La préfecture fait des annonces pour éviter qu'une autre catastrophe d’intoxication comme celle de Noël se reproduise.

Une enquête a été ouverte dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon qui ont provoqué des intoxications massives autour de Noël, après plusieurs plaintes, dont une mettant en cause ceux qui "savaient" depuis novembre et auraient tardé à agir. La production des ostréiculteurs dans cette zone, qui fournit près de 10% des huîtres du pays avec quelque 8.000 tonnes par an, a été interdite à la vente le 27 décembre, à quelques jours du réveillon du Nouvel An, après une épidémie de gastroentérite autour de Noël. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

"Bonjour ! La Matinale TF1" c'est un ancrage fort en région et la carte de la proximité. Chaque jour, une vingtaine de correspondants réalisent des reportages et interviennent tout au long de l’émission en direct des différentes régions de France, pour raconter la vie quotidienne des Français.