Avis en ligne : Comment repérer les commentaires bidons sur Internet ?

Trois étoiles, quatre étoiles… Les avis sur Internet ont changé nos habitudes. Mais sont-ils fiables ? Il y a de plus en plus de faux avis en ligne qui ternissent la réputation des enseignes. Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques conseils pour ne pas se faire avoir dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Nous sommes beaucoup à regarder les notations des restaurants, des médecins, des taxis et autres commerces. Les avis et étoiles conditionnent nos habitudes de consommation et peuvent même ruiner la réputation. Dans cette "guerre des étoiles" en ligne, il est aussi difficile de savoir si les commentaires sont véritables ou s’ils sont faux. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous délivre quelques techniques.

Les faux avis, fatals pour les établissements

Trois étoiles, quatre étoiles… Aujourd’hui, on note et on commente tout, un peu comme dans un épisode de Black Mirror. Selon un sondage IFOP pour Guest Suite, 9 Français sur 10 consultent les avis en ligne avant de faire un achat. C’est 20 % de plus qu’en 2021. Or, cette nouvelle habitude a débouché sur des dérives : des faux avis prolifèrent sur la Toile. Ces commentaires bidons, montés de toute pièce, ont pour but de détourner les clients d’un commerce.

Un restaurateur de Montpellier a fait l’objet d’une campagne calomnieuse après une altercation. Guillaume Dusfour, gérant du restaurant "Le comptoir de Saint-Paul", reçoit des commentaires l’accusant de servir des "aliments surgelés" ou conseillant les clients de fuir. "On travaille pour satisfaire les clients. Quand sur une vingtaine de clics, on vous démonte, ça fait mal", témoigne le restaurateur qui peine à s’en remettre. Les réservations ont chuté de 50 %. Pourtant, le gérant assure que les auteurs des avis négatifs n’ont jamais mis les pieds dans son établissement.

Comment détecter les faux avis en ligne ?

S’ils ruinent la réputation des commerces, les faux avis en ligne induisent aussi en erreur les clients. Pour détecter les faux avis, il est conseillé de vérifier l’heure de mise en ligne des commentaires. Souvent, ils sont publiés par paquet, quasiment au même moment. Jean-Marie Bagayoko recommande de prêter une attention particulière à la date du commentaire, à l’heure de publication, mais aussi au profil des utilisateurs. Selon, Sandy Vidil, chef de projet web au sein de l’agence Extern’Market, si l’utilisateur n’a posté qu’un seul avis, cela doit mettre la puce à l’oreille.

Dans la jungle des commentaires en ligne, un nouveau business a fait son apparition : l’achat d’avis. Les faussaires génèrent des faux commentaires (entre 10 à 20 euros le faux commentaire) grâce à l’intelligence artificielle. Plus on paie cher et plus les avis sont réalistes et crédibles. Pour éviter de se faire avoir, il faut se fier aux différents labels existants, comme "avis vérifiés", "trust pilot" ou encore "Ekomi" qui garantissent la véracité des commentaires.