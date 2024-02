Arnaque à la carte SIM : comment l'éviter ?

L'arnaque à la carte SIM est un piège permettant aux escrocs de siphonner nos données personnelles et de nous soutirer de l'argent. Les sommes dérobées sont en moyenne de 10 000 euros par victime. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko pour l'éviter.

Les escrocs pullulent et n’arrêtent pas de renouveler les arnaques. Ces derniers temps, une nouvelle arnaque devient virale et concerne la carte SIM. Le piège permet aux escrocs de siphonner nos données personnelles via la carte SIM de notre téléphone, pour ensuite potentiellement nous soutirer de l’argent. Les explications de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour! La Matinale TF1.

Un SMS dans un français des plus parfaits

Aujourd’hui, 94 % des Français détiennent un téléphone portable. De fait, quasiment tous les Français sont concernés par cette escroquerie appelée "l’arnaque à la carte SIM". Bien souvent, cela débute par un SMS frauduleux : les escrocs se font passer pour votre opérateur téléphonique et vous informent que votre nouvelle carte est disponible en vous invitant à cliquer sur un lien si vous n’êtes pas à l’origine de cette commande.

Et cette arnaque frappe fort, puisque, bien sûr, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas fait de demande de nouvelle carte SIM et qui seraient donc susceptibles de cliquer sur le lien frauduleux. D’autant que le SMS semble parfait : pas de faute d’orthographe ni de grammaire. Mais gare à vous ! En cliquant sur le lien, vos données personnelles seront aspirées par les malfrats.

65 % des Français seraient victimes de cette arnaque

Le lien vous renvoie directement sur une fausse page Internet de votre opérateur qui vous demandera d’entrer votre identifiant et votre mot de passe pour poursuivre la procédure. Une fois votre login rentré, le cybercriminel se fait passer pour vous auprès de votre opérateur et commande une nouvelle carte. De fait, la vôtre sera désactivée, et l’escroc prendra entièrement le contrôle de votre ligne téléphonique grâce à sa nouvelle carte SIM. Pendant ce temps-là, c’est bel et bien vous qui continuez de payer votre facture qui ne cessera de grimper. Des victimes se sont retrouvées avec des factures allant jusqu’à 1 500 euros.

Au total, 65 % des Français seraient encore victimes de cette arnaque. Et les conséquences peuvent être dramatiques. « Le cybercriminel va pouvoir avoir accès aux cartes de fidélité, aux comptes bancaires, à tous les comptes d’achat en ligne de sites Internet sécurisés. Tout ceci va leur permettre de détourner à leur profit l’argent ou les achats qui sont faits », affirme Luména Duluc, experte en cybersécurité et directrice de Clusif.fr.

Que faire si l'on est piégé ?

Pour l’éviter, le processus est le même que toutes les autres arnaques. À la réception du SMS, si vous avez le moindre doute, ne cliquez jamais sur le lien indiqué. Si vous avez été victime d’une telle arnaque, n’hésitez pas à aller porter plainte. Les montants dérobés sont assez faramineux : 10 000 euros en moyenne par victime.