Le propriétaire peut-il interdire l’adoption d’un chien dans un appartement ? Bonjour ! La Matinale TF1 vous répond

Beaucoup de locataires se demandent s’ils peuvent adopter un chien. Est-ce que mon propriétaire peut s’y opposer ? Jean-Marie Bakayoko nous répond dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Locataire dans un appartement, vous venez d’adopter un adorable petit chien. Si le propriétaire n’est pas d’accord avec ce nouvel habitant, peut-il l’interdire ? C’est la question de Sabrina, une téléspectatrice de Bonjour ! La Matinale de TF1.

Jean-Marie Bakayoko nous rappelle qu’un propriétaire ne peut pas refuser une location à cause d’un animal domestique. Sur ce point, la loi est stricte. Que se passe-t-il si l’adoption d’un animal de compagnie se fait après signature du bail ? Là aussi, réponse claire : le locataire peut le faire, il en a le droit et il n’est pas obligé d’en informer le propriétaire.

Le propriétaire d’un animal est responsable des dégâts causés

S’il n’y a aucune obligation de prévenir son propriétaire de la présence d’un animal dans le logement, c’est tout de même mieux de le faire. Pour maintenir des bonnes relations et surtout dans le cas d’éventuels dégâts causés par le chien ou le chat. Héloïse Weerdmeester, expert juridique chez Dalma, rappelle que l’assurance responsabilité civile ne couvre pas les dommages causés par l’animal, comme les griffures sur une porte. "C’est le propriétaire de l’animal qui reste seul responsable des dommages, mais aussi des nuisances sonores ou olfactives".

Peut-on aménager avec un autre animal de compagnie qu’un chien ou un chat ?

Vous êtes un amoureux des furets ou des reptiles ? Rien ne vous empêche d’en adopter un. En effet, cela est autorisé tant que l’animal ne dégrade pas le logement loué et qu’il ne trouble pas la tranquillité du voisinage. Bien sûr, il existe des exceptions à cette règle qui permettent à un propriétaire de refuser la présence d’un animal dans le logement. Si l’animal est dangereux (comme les chiens d’attaque de catégorie 1), s’il s’agit d’une espèce protégée (notamment le hérisson) ou si l’animal n’est pas considéré comme domestique, alors, le propriétaire peut refuser.

Quid des locations saisonnières ?

Lorsqu’on loue un logement pour les vacances, on se demande si on peut emmener son chien ou son chat. Il faut savoir que les propriétaires peuvent très bien introduire une clause interdisant la présence d’un animal de compagnie. En effet, la loi du 22 mars 2022, les autorisent à ne pas accepter les animaux de compagnie au sein de leur logement saisonnier. Il est donc important de bien lire le contrat de location avant de signer et verser les arrhes.