Les panneaux solaires sont-ils (toujours) une bonne affaire ?

Depuis 2022, les demandes d'installation de panneaux solaires explosent avec une augmentation de plus de 84 %. Le principal argument qui séduit les Français, c’est la promesse d’économie d’énergie et la réduction de la facture d’électricité. Est-ce toujours une bonne affaire ? Réponse dans Bonjour ! La Matinale TF1 avec Jean-Marie Bagayoko.

Conçus pour capter l’énergie du soleil et la convertir en électricité, les panneaux solaires sont de plus en plus adoptés par les particuliers. Le principal atout de ces installations est de pouvoir produire sa propre électricité, diminuer la consommation énergétique et donc faire des économies sur la facture. Cependant, tous les panneaux solaires ne se valent pas. Explications de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

700 000 installations photovoltaïques en France

Avec plus de 84 % de demandes d’installation de panneaux solaires depuis 2022, le succès de cette installation est indéniable. Derrière l’investissement, la promesse de réduire les dépenses liées à l’électricité et au chauffage, mais aussi faire un geste pour la planète. D’après EDF, il est possible de réaliser 60 % d’économies à l’année. Interrogée par La Matinale, Nathalie Fréon, propriétaire de panneaux photovoltaïques, espère économiser 500 euros par an. "Les premières années, je vais économiser l’installation et demain, ça va me payer les autres charges de la maison, les impôts, l’eau", explique-t-elle.

En France, on compte 700 000 installations photovoltaïques. Toutefois, il faut savoir que les panneaux ne permettent pas de couvrir à 100 % tous les besoins en électricité, il est donc nécessaire de conserver un contrat d’énergie.

Quid du taux d’ensoleillement ?

Ce n’est pas une surprise, nous ne sommes tous logés à la même enseigne que l’on réside dans le nord ou dans le sud de la France. La Provence bénéficie d’un très bon taux d’ensoleillement, très supérieur à celui des Hauts-de-France. À titre d’exemple, avec une même installation, un ménage à Dunkerque produit environ 2 700 kWh par an contre 3 675 kWh par an à Toulon. Résultat : la rentabilité sera plus longue et plus compliquée à atteindre pour les panneaux solaires installés dans le nord de la France.

Le coût d’un panneau solaire

Cette installation, même si elle est de plus en plus plébiscitée, coûte toujours très cher. Audrey Zermati, experte en énergie renouvelable, explique qu’il y a quelques facteurs à prendre en compte avant de se lancer : "Le premier facteur est le coût des panneaux, entre 8 000 et 15 000 euros, le deuxième est le coût de l’électricité et le troisième élément est le coût de la revente de l’électricité que vous allez produire en surplus au réseau". Et de préciser : "Quand on produit avec ses propres panneaux solaires, c’est deux fois moins cher que d’utiliser l’électricité sur le réseau".

Il existe des aides pour les particuliers qui souhaitent s’équiper, toutefois tous les panneaux solaires ne sont pas éligibles à ces aides. Il est donc très important de bien se renseigner avant de se lancer dans un projet d’installation. Il est recommandé de consulter les sites MaPrimeRenov’, France Renov’ ou encore l’Agence Nationale de l’Habitat.