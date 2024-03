Peut-on tailler ses haies à n’importe quel moment ?

Certains départements peuvent interdire la taille des haies au niveau local. Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende pouvant monter jusqu'à 750 euros Jean-Marie Bagayoko nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la taille des haies dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le mois de mars signe le temps du renouveau, la nature reprend vie tout doucement, le soleil réchauffe la terre et on a envie de tout remettre en ordre dans le jardin pour que nos végétaux poussent bien. Qui dit ménage de printemps, dit taille des haies. Pas totalement. En effet, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi. Jean-Marie Bagayoko nous explique tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand peut-on tailler ses haies ?

Il existe des périodes durant lesquelles il est interdit de tailler les haies. En effet, les agriculteurs doivent laisser les cisailles ranger entre le 16 mars et le 15 août. Quant aux particuliers, ils n’ont pas le droit de tailler les haies… après le 15 mars.

Pourquoi cette interdiction a été mise en place ? Pour préserver la biodiversité. En effet, au printemps, les oiseaux et les autres petits mammifères élisent domicile dans nos haies pour la période de reproduction et de nidification. Ils cherchent un endroit pour se mettre en sécurité, soit à mi-hauteur soit au pied des haies et ils y restent jusqu’à l’été, c’est la raison pour laquelle la taille des haies est déconseillé du 15 mars au 31 juillet.

Que risque-t-on si on taille quand même ses haies ?

Aucune loi n'interdit le taillage. Toutefois, les départements peuvent mettre en place des règles au niveau local pour proscrire l’opération. Il est donc important de se renseigner auprès de la commune pour savoir s’il existe un arrêté préfectoral. Le non-respect de l’interdiction est puni d’une amende qui peut monter jusqu’à 750 euros.

En plus de faire mal au porte-monnaie, passer outre l’interdiction des taillages de haies est préjudiciable pour les oiseaux. Selon une étude du CNRS, le nombre d’oiseaux a chuté de 30 % en 15 ans en France.

Quid des haies mitoyennes ?

La mitoyenneté implique une responsabilité et un entretien de la part des deux voisins. Ainsi, en matière de haies, chacun a l’obligation d’entretenir son côté, mais c’est ensemble qu’ils doivent s’accorder sur la hauteur souhaitée. Si la haie n’est pas mitoyenne, l’entretien et le taillage est à la charge du propriétaire du terrain sur lequel elle est située. Par ailleurs, on rappelle qu’une haie ne doit pas mesurer plus de deux mètres.

Enfin, il faut savoir qu’une haie non taillée ou mal entretenue est considérée comme un trouble anormal du voisinage. Pour éviter tout litige, il est conseillé de s’entendre avec le voisin et de négocier pour remettre de l’ordre dans les broussailles. Deuxième étape, si la première a échoué : l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Si le blocage persiste malgré tout, le dernier recours est le constat d’huissier et la saisine d’un tribunal.