Puis-je me faire rembourser mon abonnement à la salle de sport si je n'y vais pas ? "Bonjour ! La Matinale TF1" vous répond

C’est l’une des résolutions les plus classiques : aller à la salle de sport. Malgré toute la bonne volonté, au bout de trois fois, vous avez abandonné le tapis de course. Pouvez-vous obtenir le remboursement des mois payés, mais jamais utilisés ? Jean-Marie Bagayoko vous répond.

À chaque 1ᵉʳ janvier, nous prenons des bonnes résolutions que l’on espère tenir le long de l’année. Parmi les grands classiques : aller à la salle de sport. Au début, on s’y rend, on respecte notre engagement, mais au bout de quelques mois, ce rendez-vous sportif passe à la trappe par manque de temps ou par absence de motivation. Pauline, une téléspectatrice, demande à "Bonjour ! La Matinale de TF1" s’il est possible de demander le remboursement de son abonnement à sa salle de sport si l’on ne s’y rend plus.

Non, la salle de sport ne rembourse pas

Jean-Marie Bakayoko douche les espoirs de tous les déserteurs de la salle de sport. En effet, il n’est pas possible de demander un remboursement, même partiel, de son abonnement, même si on n’y est allé que deux ou trois fois dans l’année. D’ailleurs, rien ne les oblige à rembourser. En réalité, ce que l’on paie quand on souscrit à un abonnement, c’est la possibilité d’utiliser la salle toute l’année, selon la convenance de chacun, et non le nombre d’entrées.

Les « abonnés absents » font le succès des salles de sport

Ce sont les clients qui s’inscrivent, mais ne se rendent pas à la salle de sport. Ils s’engagent sur un an, mais désertent rapidement. Ce sont eux qui font l’économie des clubs de gym. Selon Michael Tapiro, expert en économie du sport, les abonnés absents s’inscrivent en janvier et ne visitent pas plus de quatre fois l’infrastructure en six mois.

Suspendre le prélèvement automatique… une alternative risquée

S’il y a très peu de chance d’obtenir un remboursement de son abonnement, en revanche, il est tout à fait possible de se tourner vers sa banque pour demander la suspension du prélèvement automatique de la salle de sport. Toutefois, cette suspension ne libère pas le client de son contrat. Il faudra toujours s’acquitter de la somme correspondant au forfait d’engagement sur l’année. En résumé, il vaut mieux réfléchir avant de s’inscrire dans une salle de sport ou opter pour une autre résolution si on n’est pas certain de tenir celle-ci !