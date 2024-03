Sur écoute : est-on (vraiment) espionné par nos smartphones ?

On a tous déjà eu cette impression d'être écouté par nos téléphones. Selon des experts en cybersécurité, être espionné par nos portables est très peu probable. Les explications de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On a tous vécu cette situation étrange digne de la série Black Mirror. Alors que l’on échange avec un ami, un collègue ou un membre de sa famille, soudain, en naviguant sur son smartphone, on tombe sur une publicité en rapport avec le sujet de la discussion. Et cette question : est-ce que nos téléphones nous espionnent ? Jean-Marie Bagayoko nous éclaire dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Nos téléphones sont-ils des mouchards ?

Les experts en cybersécurité sont formels : non, nous ne sommes pas espionnés par nos smartphones. Techniquement, c’est beaucoup trop compliqué. "C’est très peu probable d’un point de vue technique que nos téléphones enregistrent l’intégralité de nos conversations et les envoient sur Internet, cela encombrerait les réseaux", explique Renaud Feil, cofondateur de Synacktiv. Frédéric Raynal, fondateur de Quarkslab précise "si nos téléphones le faisaient, ils exploseraient. Nous n’aurions plus de batteries au bout de trente minutes".

En revanche, nous avons tous des assistants vocaux sur nos smartphones qui nous écoutent (de manière passive) en permanence et enregistrent ce que nous disons. "L'impression d'écoute peut venir d'autres usages de son smartphone, enceinte intelligente, tablette ou ordinateur", soulignait Clément Monjou, senior manager d'Alexa International, interrogé par Notre Temps. Toutefois, il faut prononcer certains mots d’activation pour enclencher l’assistance. Autrement, ils ne peuvent pas enregistrer et ils n’utilisent pas les conversations ou les demandes d’assistance pour faire du ciblage publicitaire.

Les applications, les véritables responsables du ciblage publicitaires

Ces applications que l’on utilise tous les jours aspirent nos données et elles les partagent massivement avec des entreprises qui vont nous envoyer des publicités ciblées. En effet, lorsque l’on télécharge une application, on nous demande systématiquement d’accepter et d’autoriser les cookies. Ce faisant, on permet aux applications de partager l’identifiant commercial du téléphone, c’est-à-dire le numéro unique propre à nos smartphones qui permet aux entreprises de suivre notre activité sur toutes les applications que l’on utilise. "Grâce à ces informations, les entreprises ont un profil précis des internautes et à partir de ce profil, elles sont capables d’envoyer des publicités extrêmement ciblées", déclare Frédéric Raynal.

Comment éviter les publicités ciblées ?

Pour éviter ce sentiment d’être sur écoute, le conseil est de supprimer régulièrement les cookies de l’historique de son téléphone. Il est aussi utile de réduire le nombre d’applications gratuites, notamment celles qui ne sont pas utiles. Éteignez fréquemment votre smartphone, cela permettra de vider la mémoire temporaire et de supprimer des fichiers. Enfin, évitez d’autoriser systématiquement tous les cookies et prenez le temps de lire les options proposées par les applications que vous avez téléchargées lors de la première ouverture.