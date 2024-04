Ces techniques imparables pour faire des économies sur la route des vacances

Pour partir en vacances, sept Français sur dix choisissent la voiture. Entre le carburant, la nourriture et le péage, la note peut très vite grimper. Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques astuces pour faire des économies dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Beaucoup de Français décident de prendre la voiture pour partir sur leurs lieux de villégiatures. Mais, malgré tout, ce moyen de transport peut coûter très cher au porte-monnaie. Heureusement, il existe des moyens tout simples pour réduire la facture et ne pas plomber le budget vacances. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le temps, c’est de l’argent

Ce proverbe fonctionne très bien dans le cas des trajets en voiture. Mais il faut le comprendre d’une manière bien particulière. Lorsque l’on prend son véhicule pour traverser la France, on a tendance à prendre les autoroutes, afin d’aller plus vite. Mais, les autoroutes coûtent cher, puisqu’il faut payer les péages. Aussi, pour faire quelques économies, on accepte de prendre son temps, lâcher du lest et on emprunte les petites routes de campagne. Ainsi, pour faire un trajet Bordeaux-Montpellier par les routes départementales, il est possible d’économiser 103,10 euros… mais cela signifie que le trajet durera presque sept heures, contre 4 h 47 en empruntant l’autoroute. N’hésitez pas à vous rendre sur le site "autoroute-eco.fr" qui confère quelques conseils pour ne pas dépenser de manière excessive. Il s’est ainsi rendu compte que le coût du péage pouvait diminuer lorsque l’on sort au bon moment et que l’on retrouve l’autoroute au bon moment. De ce fait, il propose des itinéraires sur mesure et des gains qui peuvent monter jusqu’à 20 % sur la bonne portion.

Quid du carburant ?

On pourrait penser que, parce qu’on roule plus longtemps, on risque de dépenser plus en carburant. En réalité, l’essence et le diesel coûte plus cher sur l’autoroute. Par ailleurs, autoroute ou pas, la consommation de carburant dépend de la manière dont on conduit. Si le trafic est fluide, il est conseillé d’utiliser le régulateur ou le limitateur de vitesse pour permettre une conduite plus souple et de moins consommer de carburant.

Il est également important de vérifier ses pneus avant de prendre la route. Près de trois conducteurs sur quatre roulent avec des pneumatiques mal gonflés et ça peut augmenter la facture, car on consomme plus de carburant. Enfin, pour économiser l’essence, pensez à arrêter ou à baisser la climatisation augmente la consommation de 20 %.

Respecter les limitations de vitesse

La majeure partie des amendes pour excès de vitesse concerne les automobilistes qui dépassent la limite de 20 km/h à peine. Or, si on roule à 140 km/h sur une autoroute limitée à 130, certes, on gagne 8 minutes de temps sur un trajet de deux heures, mais c’est aussi le risque de décrocher une amende en bonus. Le jeu, en vaut-il vraiment la chandelle ?