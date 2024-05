Papiers d'identité à refaire ? Nos conseils pour éviter la galère avant les vacances

Les vacances d'été ne sont plus très loin et pour voyager, le passeport et la carte d'identité sont indispensables. La course pour refaire ces papiers est lancée et les délais sont parfois très longs. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous livre des conseils pour éviter la galère.

Avec les ponts du mois de mai, nombreux sont ceux à commencer à planifier ses vacances d’été. L'occasion pour certains de se rendre compte que leur passeport ou leur carte d’identité approche de la date d’expiration. Des documents pourtant indispensables pour voyager à l’étranger ou au sein de l'Union européenne.

Beaucoup de Français vont donc se lancer dans une course contre-la-montre pour renouveler leurs papiers d’identité. Or, souvent, les délais sont très longs. Jean-Marie Bagayoko nous livre ses conseils pour éviter la galère dans Bonjour ! La Matinale TF1.

S’y prendre le plus tôt possible

Il n’y a pas de secret : pour éviter la galère, il faut se dépêcher. Mais bonne nouvelle, cette année, les temps d'attente sont globalement moins longs que l'an passé. En 2023, à deux mois des vacances d’été, il fallait patienter 66 jours en moyenne pour refaire ses papiers. Un délai divisé par quatre en 2024, avec 16 jours. De quoi obtenir son passeport et sa carte d’identité en temps et en heure pour monter dans l’avion, à condition de prendre rendez-vous dès maintenant pour éviter le rush. Et de fait, plus on attend et plus les services des mairies et préfectures risquent d'être submergés de demandes de renouvellement.

Les Français ne sont pas égaux en délai…

Selon les régions de France, les délais peuvent être très différents. Ainsi, à Aix-en-Provence, il faut compter entre deux et trois mois. En revanche, à Marseille, le délai d’attente est entre deux et trois jours.

Face à ses galères, certains Français se tournent vers des entreprises spécialisées qui se chargent de faire toutes les démarches pour une centaine d’euros afin d’obtenir leurs papiers dans un délai record. "Privatiser ces services publics, c’est bénéfique pour nos clients. Grâce à nous, ils obtiennent des sourires, des services compétents et surtout, on leur sauve leurs voyages", explique Laurent Yaïch, de Carte Grise Éclair. Le secret de ces entreprises ? Elles réalisent une veille sur tous les sites internet des mairies et sont à l’affût de tous les créneaux disponibles. Et dès qu’il y a une annulation, elles sautent dessus pour réserver la place. Il faut aussi savoir qu’il existe un site gouvernemental qui recense les créneaux des différentes mairies : passeport.ants.gouv.fr.

Enfin, il ne faut pas oublier que les délais de fabrication sont compris entre 6 et 8 semaines. Et il faut récupérer les papiers d'identité à la mairie dans laquelle la demande a été déposée.