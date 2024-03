Santé : pourquoi les 1000 premiers jours de l'enfant sont importants ?

Les 1 000 premiers jours joueraient un rôle capital pour notre vie. Sur cette période, nous pouvons avoir une action positive tant sur la santé de l'enfant que sur la santé de l'adulte qu'il deviendra. Les précisions du docteur Vincent Valinducq.

Il n’est jamais trop tard pour prendre sa santé en main, ni trop tôt pour prendre soin de celle des autres. Récemment, des études ont démontré que vous allez avoir une action positive sur la santé de vos enfants lors des 1 000 premiers jours de sa vie, à compter de la conception. Mieux encore, cela aura des répercussions positives sur la santé de l’adulte qu’ils deviendront. Mais quel est réellement ce concept ? Les explications du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Prévenir des maladies

En agissant les premiers jours de l’enfant, vous pouvez prévenir des risques de maladies cardio-vasculaires, d’obésité et de diabète type 2. Mais sur quels facteurs faut-il jouer pour que l’enfant soit en bonne santé à l’âge adulte ? Il est évident que le facteur clé est l’alimentation, dès le début de grossesse. Durant la conception et la grossesse, votre médecin peut vous prescrire des vitamines qui joueront favorablement sur votre système nerveux. Après la naissance, l’alimentation a encore toute son importance puisque, plus vous inculquez de bonnes pratiques alimentaires à l’enfant, plus il les conservera à l’avenir et pourra se préserver au mieux de toute sorte de cancer.

Les liens sociaux aussi ont leur importance. Si l’on sait qu’une fois adulte, les liens sociaux sont primordiaux pour notre équilibre mental, c’est la même chose chez l’enfant. Faire du peau à peau ou jouer avec son enfant va favoriser les connexions inter-neuronales. Attention toutefois aux produits toxiques, tout ce qui se trouve dans l’air ou dans la nourriture, car cela aura l’effet inverse et ne protégera pas l’enfant des maladies, mais les favorisera.

Passés les deux ans de l'enfant, est-ce trop tard ?

L’activité physique restant très bonne pour notre santé, faut-il pour autant en faire lorsque l’on est enceinte ? La réponse est oui, si tout se passe bien. Pour autant, pas question d’exercer un sport trop endurant ou brutal. Privilégiez plutôt les sports doux types yoga, marche. Cela vous évitera de faire de l’hypertension ou de contracter du diabète gestationnel, mais cela aura aussi un impact positif sur l’enfant. Ce dernier développera fortement son langage et ses capacités cognitives.

En revanche, si l’on n’a pas été exemplaires durant ces 1 000 premiers jours, pas de panique. Même au-delà des deux premières années de votre enfant, il est toujours temps de lui inculquer les meilleurs réflexes grâce à l’alimentation et à l’amour que vous lui portez. À savoir que ce ne sont pas seulement les parents qui peuvent jouer ce rôle, mais également la famille et les proches. À partir du moment où l’enfant a une interaction sociale avec un tiers, cela sera toujours bénéfique pour lui pour les années à venir.