Parentalité, bien-être, sport… Les Français accros au coaching ?

Coach de vie, parentalité, bien-être... aujourd'hui, il existe des coachs pour tout. S'il n'y a pas de diplôme d'État pour devenir coach, néanmoins, il existe des règles déontologiques comme pour tout métier de l'accompagnement. Benjamin Muller revient sur cette folie du coaching dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Dans cette quête de la "meilleure version de soi-même", les Français sont de plus en plus nombreux à solliciter les services de coachs. Il en existe pour à peu près tout : parentalité, sport, relations amoureuses, bien-être, alimentation… Mais sont-ils vraiment utiles ? C’est la question que se pose Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

8 coachs sur 10 ne respectent pas les règles

Amour, travail, famille, santé, vie professionnelle… aujourd’hui, on a tous quelque chose à réparer ou à améliorer. Faire appel à un coach semble une solution rapide et efficace pour obtenir un accompagnement personnalisé et individuel pour changer sa vie en un clin d’œil et atteindre ses objectifs. Aujourd’hui, le coach est sorti du domaine sportif. Il existe des coachs pour tout et n’importe quoi. Surtout, n’importe qui peut devenir coach. En effet, il n’existe pas de diplôme d’État, toutefois, cette pratique est entourée de règles déontologiques.

S’agissant d’un métier de l’accompagnement, le coaching doit faire preuve de transparence, de confidentialité et doit respecter l’intégrité de la personne. Pourtant, 8 coachs sur 10 ne respectent pas les règles de déontologie. Les coachs, eux-mêmes, demandent plus d’encadrement pour éviter les comportements frauduleux et éloigner les individus peu scrupuleux. Alexandre Cormont, coach de vie, souligne dans Bonjour ! La Matinale TF1 que "plus il y aura d’encadrement et de possibilité pour les coachs de s’exprimer, plus cela permettra de la sécurité pour le client et pour le coach".

Pour ne pas tomber dans les filets des coachs sans scrupules, il est recommandé de faire appel au bouche-à-oreille et de prendre connaissance des CVs des coachs que vous souhaitez solliciter. Ceux-ci sont visibles sur Internet et permettre de savoir avec qui ils ont travaillé dans le passé. Par ailleurs, il faut également garder en tête qu’un coach n’est pas un psychologue ni un médecin.

Le boom du développement personnel

Mieux aimer, se faire confiance, mieux ranger, moins stresser… les livres de développement personnel promettent monts et merveille : retrouver son moi authentique, révéler son véritable potentiel, devenir un meilleur individu… Et, ils trouvent un large public, car ce sont de véritables best-sellers, notamment depuis la crise sanitaire.

Cet engouement s’explique par l’une des caractéristiques de notre société basée sur l’individuel. Chaque individu serait responsable de sa propre situation en oubliant la notion de collectif. C’est d’ailleurs ce que constate la sociologue Eva Illouz. Dans son ouvrage Happycratie, elle explique que notre société ultra-libérale a permis de "sauter à pieds joints dans cette idéologie qui est celle du chacun doit se prendre en charge et ne doit plus rien devoir à la société".