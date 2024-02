VIDÉO - Découvrez le crookie, ce mélange entre un croissant et un cookie, popularisé par TikTok

Internet change parfois la vie des gens, en atteste l'exemple d'une boulangerie située dans le 9e arrondissement de Paris. Grâce à des vidéos TikTok, les clients font la queue pour acheter ses crookies, un mélange entre un croissant et un cookie. Christophe Beaugrand vous en dit plus dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Ce jeudi, Christophe Beaugrand vous raconte comme TikTok a fait immersion dans la vie des employés de la maison Louvard, une boulangerie parisienne du 9e arrondissement. Depuis une quinzaine de jours, les clients affluents devant ce commerce, y compris en pleines vacances scolaires. Grâce à une notoriété née de TikTok, les curieux sont venus gouter un crookie, mélange entre un cookie et un croissant.

