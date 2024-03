Permis de conduire : comment faire pour payer moins cher ?

Le prix moyen d'un permis de conduire reste très élevé puisqu'il se situe autour de 1 234 euros. Il existe des solutions pour payer moins cher le précieux papier rose. Les conseils et astuces de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le prix moyen du permis de conduire se situe autour de 1 800 euros, si on comptabilise les heures de conduite supplémentaire. Une somme considérable à débourser qui n’est pas à porter de toutes les bourses. Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques astuces pour payer moins cher le précieux papier rose dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Très cher permis de conduire

Lorsqu’on réside en dehors d’une grande ville, le permis de conduire s’avère indispensable pour se déplacer ou pour travailler. C’est aussi un synonyme de liberté pour qui souhaite prendre la route, le temps d’un week-end, vers des contrées plus vertes, plus calmes, loin du brouhaha de la ville. Hélas, le précieux sésame n’est pas donné. En effet, son coût reste très élevé. Selon le Permis Libre, le prix moyen du permis de conduire se situe autour de 1 234 euros en 2023. Ce qu’il faut savoir, c’est que cette somme ne comprend que le minimum d’heures de conduite exigées, à savoir 20 heures. De manière générale, les aspirants conducteurs ajoutent une flopée d’heures supplémentaires pour pouvoir s'entraîner. Cela représente un coût, puisqu’il faut débourser autour de 42,80 en moyenne pour chaque heure supplémentaire. Résultat : le permis de conduire coûte beaucoup plus cher. D’ailleurs, d’après le ministère de l’Intérieur, son prix serait plutôt autour de 1 800 euros, voire beaucoup plus pour celles et ceux qui ne le décrochent pas dès la première tentative.

Les astuces pour faire des économies ?

Le premier conseil est de réduire au maximum le coût des heures supplémentaires. Il existe un dispositif semblable à la "conduite accompagnée" pour les adultes : la "conduite supervisée" permet de conduire tous les jours au côté d’un accompagnateur. Ce dernier doit être titulaire du permis B depuis au moins cinq ans. Pour être éligible, il faut avoir le Code de la route et au moins 20 heures de conduite en auto-école. Ce dispositif méconnu permet de s’entrainer gratuitement, de prendre confiance derrière le volant et d'arriver dans les meilleures dispositions le jour de l’examen. D’ailleurs, le taux de réussite des candidats en conduite supervisée ou accompagnée est de 75 %, contre 50 % pour les autres candidats.

Autre solution pour payer moins cher son permis de conduire : la boîte automatique. Le seuil des heures de conduite minimum est moins élevé, puisque seulement 13 heures sont exigées. De ce fait, le permis est moins cher. Son coût se situe autour de 700 euros. Dernière astuce : passer le permis en candidat libre. Dans ce cas, le permis de conduire boite automatique ne coûte qu’autour de 30 euros, sans délai d’attente et il est possible de passer l’examen du Code de la route dans certains bureaux de poste ou centres d’examen privé. Passer le permis en candidat libre signifie que c’est à vous de travailler, réviser seul. Il vaut mieux avoir une motivation maximale.

Enfin, n’hésitez pas à vous renseigner sur les aides qui peuvent vous permettre de financer une partie du permis de conduire. En effet, France Travail (anciennement Pôle Emploi), le permis à un euro par jour ou encore le compte personnel de formation offrent de véritables coups de pouce, tout comme certaines mairies ou caisse d’allocation.