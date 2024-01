Faux policier, faux pompier… comment se prémunir des "vols par ruse" ?

Une technique de cambriolage agasse vraiment la police. Les voleurs se déguisent en policier, et se font passer pour des agents de police, notamment auprès des personnes âgées. Jean-Marie Bagayoko nous explique comment se prémunir de ces "vols par ruse" dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est une technique de cambriolage qui agacent de plus en plus les policiers : les escrocs se déguisent en force de l’ordre, notamment auprès de personnes âgées pour s’introduire dans leur domicile. Cette méthode s’appelle le "vol par ruse" ou "vol à la fausse qualité", c'est-à-dire que les voleurs ont recours à la tromperie et à la manipulation pour parvenir à ses fins. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous prodigue des conseils pour se protéger contre les faux policiers.

Un stratagème bien rôdé

Les victimes des "vols par ruse" peuvent perdre plusieurs milliers d’euros. Les malfaiteurs se présentent au domicile, souvent, ils sont plusieurs. Les habitants du logement, faisant face à des agents de police, baissent la garde et les invitent à entrer. Une fois dans le logement, ils en profitent pour dévaliser les lieux et se saisir de tous les objets de valeurs, parfois, sans même que les victimes ne s’en rendent compte. Généralement, ces victimes n’osent pas porter plainte à cause d’un sentiment de culpabilité, pensant que c’est leur faute si les malfaiteurs sont entrés dans leur domicile.

Les auteurs de "vol par fausse qualité" ne se déguisent pas uniquement en policier. Il existe aussi des faux éboueurs, des faux pompiers et des faux postiers. Selon le ministère de l’Intérieur, on compte 650 vols par ruse en moyenne chaque mois, soit environ un par heure. Et, les principales victimes sont les personnes âgées, de plus de 75 ans.

Quelles techniques pour se protéger des vols par ruse ?

Jean-Marie Bagayoko rappelle que chaque habitant a le droit de refuser l’entrée à son domicile, même s’il s’agit d’un agent de police. En effet, les seuls cas où vous êtes obligés de laisser rentrer un policier, c’est lorsque cela a été ordonné par la justice, notamment pour une perquisition. Les autres conseils sont délivrés par Sonia Fibleuil, porte-parole de la Police Nationale. "Il s’agit de limiter l’accès à son domicile, d’une part en utilisant des œilletons ou des entrebâilleurs". Elle ajoute qu’il est possible de demander la carte professionnelle à toute personne qui sonne à sa porte, mais aussi de ne pas inscrire sa civilité sur la boîte aux lettres, mais uniquement son nom de famille. Enfin, si un agent se présente à votre domicile, il est tout à fait possible de contacter la gendarmerie, le commissariat ou bien la caserne du secteur pour vérifier le matricule de la personne.