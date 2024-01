Avez-vous remarqué que nos voitures grossissent de plus en plus ?

Les SUV sont de plus en plus nombreux dans nos villes et de plus en plus imposants. Ne faudrait-il pas limiter la taille de nos automobiles ? Explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Nos voitures ne cessent de grossir. C'est ce que révèle une étude publiée par l'organisation non gouvernementale "Transport et Environnement". En effet, elle observe que les voitures neuves gagnent en moyenne 1 cm de largeur tous les deux ans. Cette augmentation, on la remarque particulièrement chez les SUV. Pour illustrer cette tendance, Maud Descamps prend l'exemple de l'une des voitures les plus vendus en Europe, à savoir la Dacia Sandero. Entre 2018 et 2023, ce modèle a pris 11,5 cm de largeur. Le Renault Captur, lui, a pris 2,1 cm. Mais l'exemple le plus impressionnant, d'après la chroniqueuse de Bonjour ! La Matinale TF1, c'est le Land Rover Defender qui a grossi de 20 cm en quelques années.

Un problème pour la sécurité

Ces voitures, qui grossissent à vue d'œil, posent évidemment quelques problèmes dans les villes, notamment pour le stationnement, mais aussi pour la sécurité. Certaines communes ont décidé de prendre des mesures contre les SUV. C'est le cas de la ville de Paris qui réfléchit à faire payer les places de parking plus cher pour les propriétaires de ces mastodontes. Les Parisiens sont d'ailleurs invités à se prononcer sur la question lors d'un vote organisé le 4 février prochain. L'organisation Transports et Environnement, quant à elle, propose de limiter la taille à 1,92 m de largeur.

Les voitures plus grosses qui polluent plus

Qui dit voitures plus imposantes dit plus de matériaux et donc plus de pollution. En effet, ce ne sont pas les émissions de gaz qui sont pointées du doigt (cette fois), mais le processus de fabrication, car les grosses voitures demandent plus d'acier et d'énergie. Et même si les SUV sont de plus en plus électriques, il faut savoir que ces véhicules nécessitent logiquement des plus grosses batteries. Or, cela signifie qu'il faut extraire plus de minerai pour les fabriquer. Résultat : un impact très négatif sur l'environnement. Par ailleurs, les pneus sont plus gros et les freins plus importants. Or, lorsque l'on freine avec un SUV, on dégage beaucoup plus de particules et donc de pollution.