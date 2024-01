Quand les seniors ne veulent pas entendre parler de retraite !

Tout comme Sylvie Vartan, 80 ans, il y a des seniors qui ne veulent pas lâcher. De plus en plus de Français retraités continuent de travailler. Christophe Beaugrand revient sur ce phénomène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quel est le point commun entre Michel Sardou, Hugues Aufray, Jack Lang et Sylvie Vartan ? Ils ont passé largement les 70 ans, mais continuent pourtant à faire de la musique. Même si dans le cas de Sylvie Vartan, elle a annoncé qu’elle arrêtait la scène (mais pas des disques !). Des seniors qui ne veulent pas raccrocher, il y en a de plus en plus, comme nous l’explique Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ces seniors qui ne veulent pas prendre leur retraite

Selon l’Insee, ils sont 453 000 français de plus de 65 ans à travailler. Souvent, les raisons qui poussent une personne âgée à continuer de travailler sont financières. En effet, la pension de retraite n’étant pas suffisante pour subvenir à leurs besoins, ils effectuent donc des petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Cependant, certains seniors ne veulent pas partir à la retraite par peur de s’ennuyer. Mettre en relation des seniors avec des entreprises, c’est le but du site Seniorsàvotreservice.com. "Partir à la retraite, c’est brutal pour beaucoup de seniors", constate Valérie Gruau, fondatrice de la plateforme. "S’il n’y a pas d’activité sportive, artistique dans leur vie, le fait de se sentir inutile dans son canapé, pour certains, c'est impossible à vivre". Ce sentiment est d’autant plus fort lorsque la personne est seule parce qu’elle est divorcée, séparée ou veuve. "Cette volonté d’avoir du lien social est encore plus importante", précise Valérie Gruau.

Ces entreprises qui recherchent des seniors

Contrairement aux idées reçues, il existe des employeurs qui veulent recruter des seniors. Ceux-là bénéficient d’une expérience et d’un regard pointu leur permettant de faire des expertises très précises, mais aussi pour intervenir dans la formation des jeunes. Des qualités recherchées par les entreprises. Ces dernières recrutent également des seniors pour des contrats à temps partiels très courts. Ce qui permet aux retraités de travailler une à deux heures par jour ou par semaine, mais aussi de profiter de leurs temps libres. Il faut savoir que la reprise d’une activité professionnelle n’ouvre aucun nouveau droit. En revanche, le dispositif « cumul emploi-retraite » permet au retraité de cumuler les revenus de cette activité professionnelle et le montant de sa pension de retraite.