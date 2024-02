Que deviennent le lait et les œufs produits pendant le Salon de l'Agriculture ?

Le Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi 24 février. Saviez-vous que des produits sont fabriqués et vendus directement sur place ? Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Maud Descamps revient sur cette partie du salon, souvent méconnue.

C'est la plus grande ferme de France... La 60ᵉ édition du Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi 24 février. L'occasion de découvrir l'immense richesse de notre agriculture, de nos élevages et de nos produits locaux. Car oui, outre le fait d'exposer leurs bêtes, les agriculteurs continuent d'assurer leurs productions agricoles, même sur le salon. Près de 50 000 litres de lait sortiront de la salle de la traite dans le salon. En effet, il faut bien sûr traire les vaches, qui sont très nombreuses : 500 vaches, d'une vingtaine de races différentes, à traire le matin, avant l'ouverture du salon, mais aussi le soir. C'est un sacré boulot !

Qu'est-ce qui est fait du lait ensuite ? Il y a 40 000 litres de lait qui partent dans une laiterie, située à côté d'Orléans. Ce lait est mis en briques et vous allez pouvoir le retrouver dans les rayons de vos supermarchés. C'est du lait qui est mélangé à d'autres laits, donc c'est vendu dans des briques de lait de coopératives. Vous ne savez pas que c'est du lait du Salon de l'Agriculture, ce n'est pas marqué sur les briques. Les éleveurs, qui font la traite de leurs vaches tous les matins, vendent ce lait et sont rémunérés. Les 10 000 litres de lait restants serviront à produire du fromage.

Des œufs, mais aussi... du fumier !

Il y a du lait produit au salon... mais pas que ! Il y a aussi les poules qui produisent leurs œufs. Les chiffres sont très variables d'une année sur l'autre. En plus, avec la grippe aviaire, pendant longtemps, il n'y a pas eu de volailles et d'oiseaux au Salon de l'Agriculture. Tout cela implique une immense logistique. D'ailleurs, il y a une société qui est chargée de venir récupérer les œufs et de les vendre au salon. En termes de circuit court, on ne peut pas faire mieux ! C'est produit et vendu sur place.

Et enfin, il y a une autre production dont on ne parle pas souvent. Plus de 600 tonnes de fumier sont produites pendant la durée du salon. Il est ramassé et ensuite, il va servir d'engrais au monde agricole. Rien ne se perd, tout se récupère !