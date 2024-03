Recyclage des téléphones portables : les Français à la traîne !

Nous ne sommes pas vraiment des élèves modèles en matière de recyclage de déchets électroniques. Environ 113 millions de téléphones cassés ou obsolètes dorment dans les tiroirs. Maud Descamps décrypte le "chiffre du jour" dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

113 millions de téléphones dormiraient profondément dans nos tiroirs. Cela fait deux téléphones par Français qui pourraient être recyclés. Passés de mode, inusables, obsolètes, cassés… ils sont là, parfois pour rien, parfois "au cas où". Maud Descamps analyse ce nombre incroyable dans Bonjour ! La Matinale TF1.

De nombreuses solutions pour nos vieux téléphones

En matière de recyclage électronique, la France est loin de faire partie des élèves modèles. Et parmi les appareils qui pourraient bénéficier d’une nouvelle vie, il y a les téléphones portables. Pourtant, on les garde au fond d’un tiroir et on a tous une bonne excuse pour ne pas s’en séparer : ça peut servir, ça peut dépanner. Mais en réalité, ils ne quittent jamais ce bon vieux tiroir. Résultat : il y aura près de 113 millions de téléphones inutilisés en France et cinq milliards dans le monde.

Néanmoins, il existe de nombreuses solutions pour nos téléphones. À commencer par le principe "un pour un", inscrit dans la loi sur l’économie circulaire depuis 2015. Lorsque l’on achète un appareil électronique ou électroménager, le vendeur est dans l’obligation de reprendre l’ancien appareil. Ce principe s’applique aussi pour les téléphones portables. Il faut savoir également que les magasins de plus de 400 m² disposent de bennes pour déposer les vieux mobiles. Enfin, Il existe des points de collecte dans les villes pour rapporter les vieux appareils électroniques. Et pour savoir où ils sont situés, il suffit de se rendre sur le site internet de la mairie de sa commune.

Le reconditionnement, une seconde vie pour nos téléphones

Il est toujours possible de vendre son vieux smartphone si celui-ci fonctionne toujours. Ils seront alors reconditionnés ou vendus d’occasion. Ce marché de la seconde main cartonne aujourd’hui, puisqu’un Français sur six se dit prêt à acheter un téléphone reconditionné.

Les opérateurs de téléphonies partent d’ailleurs à la chasse aux smartphones non utilisés. Les appareils récupérés sont envoyés dans les ateliers pour changer les pièces défectueuses et être ensuite revendus en boutique. Et si le téléphone est trop abîmé ou s’il n’est pas possible de le réparer, dans ce cas, les matériaux qui le composent sont recyclés. En effet, entre le plastique, le verre ou la batterie, 78,2% des matières contenues dans nos smartphones peuvent être recyclées. Pourtant, d’après les Nations Unies, à peine 15% des smartphones dans le monde sont collectés pour recyclage.