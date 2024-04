Réparer sa voiture seul, écoles de mécaniciens… ces bons plans pour payer moins cher le garage

Les tarifs des garages auto ont grimpé de 8 % en un an. Pour payer moins cher les réparations, il est conseillé de se tourner vers les garages indépendants et les écoles de mécaniciens. Découvrez d'autres astuces dans Bonjour ! La Matinale TF1 avec Jean-Marie Bagayoko.

Pas facile de s’y retrouver quand on doit passer par la case garage pour son véhicule. D’un garagiste à l’autre, les tarifs ne sont pas les mêmes, d’une région à l’autre, les prix varient aussi fortement. En revanche, s’il y a une chose commune à tous les garages, c’est l’augmentation de 8 % de la note.

Le prix moyen d’une réparation chez un garagiste se situe autour de 338 euros d’après idGarages. Un budget qui pèse lourd sur le portefeuille des ménages, si bien que beaucoup d’automobilistes décalent l’entretien. Heureusement, il existe quelques astuces pour éviter les mauvaises surprises. Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques conseils pour ne pas se ruiner en réparations dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comparer les prix entre les garagistes

Pour éviter de se faire avoir, il ne faut pas s’engager avec le premier garagiste que l’on croise. En effet, le B.A. BA, c’est de comparer les prix et ne pas hésiter à demander des devis d’un garage à l’autre. D’un expert à l’autre, les tarifs peuvent varier du simple au double. On prend donc le temps d’effectuer quelques recherches sur Internet. Il est aussi possible d’utiliser des comparateurs de prix comme idGarages, Mecazen (ex Mecagoo) ou Vroomly pour économiser plusieurs euros sur la facture !

Réparer soi-même sa voiture

Certes, il faut avoir des notions de mécaniques, mais cette solution permet de ne pas payer de mains-d’œuvre. En effet, il est possible de se rendre dans certains garages pour effectuer les réparations soi-même et ne payer que les pièces dont on a besoin. Et si vous n’y connaissez rien, il existe aussi des "self garage" dans lesquels, les automobilistes réparent également leur voiture tout seul, mais cette fois-ci, un mécanicien est présent à leurs côtés pour les aider dans les manipulations.

Opter pour les garages indépendants ou les écoles de mécaniciens

Il existe une véritable différence de prix entre les garages indépendants et les concessionnaires. En effet, chez ces derniers, les tarifs sont 20 à 50 % plus élevés que chez un garage indépendant, misant sur une qualité de service optimale et des révisions parfois filmées. Une autre astuce consiste à se rendre dans les écoles de mécaniciens. Des apprentis, entourés de professionnels, travaillent sur votre voiture et comme ils ne sont pas encore diplômés, la facture est beaucoup moins salée. Enfin, les garages associatifs proposent des prix en fonction des revenus des automobilistes, une solution pour les foyers les moins aisés.