Réseaux sociaux, applis de rencontre… les seniors prennent leur revanche sur Internet

Le chiffre du jour, c'est : 47,4 millions, soit le nombre de Français qui ont utilisé Internet chaque jour en 2023. Les seniors se mettent à la page et naviguent de plus en plus sur le Web. Maud Descamps raconte la revanche des seniors dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Il fait partie intégrante de nos vies. On passe énormément de temps sur Internet, que ce soit pour communiquer, s’informer ou encore faire ses achats en ligne. La nouveauté ? Ce sont les seniors qui s’y mettent de plus en plus et prennent leur revanche. Explication de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les seniors à la page

En 2023, nous étions 47,7 millions de Français à avoir utilisé Internet chaque jour, soit 1,8 million de plus qu’en 2022. Et la classe d’âge qui s’y met de plus en plus, ce sont les seniors. En effet, les plus de 65 ans prennent leur revanche, puisqu’ils sont 8 sur 10 à se connecter chaque mois sur Internet. D’où l’importance de la formation et de l’accès à internet, car aujourd’hui et notamment depuis la crise du covid, beaucoup de services sont dématérialisés.

Combien de temps passons-nous sur Internet ?

Réponse : beaucoup ! Selon Médiamétrie, les Français passent en moyenne 2 h 24 par jour, en moyenne, à surfer sur les Internet. En revanche, lorsque l’on regarde de plus près, ce sont les 15-24 ans qui font exploser les compteurs, puisqu’ils y passent en moyenne quatre heures par jour. Internet, aujourd’hui, sert surtout à communiquer avec les proches. Les applications de messagerie et les réseaux sociaux mobilisent une heure de notre temps par jour. Internet nous permet aussi de nous informer, car 2 Français sur 3 s’informent sur les sites ou applications d’actualités chaque mois. Enfin, on achète de plus en plus en ligne. D’ailleurs, un type d’application connait une augmentation des téléchargements avec la crise de l’inflation : ce sont les comparateurs de prix. Les Français les utilisent pour faire leurs courses et mieux maîtriser leur budget.

Le boom des applications de rencontre

Les habitudes des Français ont beaucoup changé et avec Internet, les manières de chercher l’amour aussi. En effet, désormais, le dating se fait online et les applications de rencontre cartonnent. En 2023, elles ont connu une augmentation de 10 % par rapport à 2022 et 2,3 millions d’utilisateurs par jour et là aussi, les seniors n’y échappent pas. En France, on compte 9 millions de célibataires de plus de 50 ans et 20 % d’entre eux ont déjà utilisé un site de rencontre pour retrouver l’amour. Les applis de rencontre qui leur sont dédiés se multiplient, afin de faire matcher les cœurs solitaires.