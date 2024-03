VIDÉO - Roissy-Charles de Gaulle : un aéroport qui fête ses 50 ans

CDG, porte d'entrée de la France et de Paris, souffle ses 50 bougies. Découvrez son histoire dans la chronique de Benjamin Muller.

Le 13 mars 1974, le premier avion, un vol TWA en provenance de New York JFK, se posait sur l'unique piste de Roissy. Quatre décennies plus tard, 116 avions décollent ou atterrissent toutes les heures des quatre pistes de la plateforme parisienne. CDG a réussi son pari, celui d'être l'un des plus grands aéroports de la planète : 2ᵉ européen derrière Londres-Heathrow, il occupe la 7ᵉ place au classement mondial après avoir cédé en 2013 le 6ᵉ rang à Dubaï.

En 1974, Roissy accueille ainsi le premier gros porteur Boeing 747. Deux ans plus tard, il voit s'envoler le premier supersonique Concorde. Et en 2006, les Airbus A380, plus gros avions de ligne au monde, font leur apparition dans le paysage de Charles-de-Gaulle.

