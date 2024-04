Sait-on pourquoi le prix du café s’envole ?

Le prix d'une tonne de café robusta est de 3 500 euros. Il n'a jamais été aussi cher, avec une augmentation de plus 50 % en 2024. Valentin Dépret nous explique les raisons de cette hausse dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est l’un des cafés les plus utilisés dans le monde et peut-être est-il en passe de devenir un produit de luxe. Le cours du robusta a augmenté de 50 % en un an. Aujourd’hui, il faut compter 3 500 euros pour une tonne alors qu’en 2020, il était à 1 100 euros la tonne. Pourquoi le robusta coûte si cher et quelles sont les conséquences ? Les explications de Valentin Dépret dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le réchauffement climatique en cause

Pour beaucoup, le café est un indispensable pour commencer la journée du bon pied. Pour d'autres, l'expresso est un plaisir que l'on s'offre en terrasse. Hélas, ce petit plaisir que l'on déguste à tout moment de la journée est soumis à une très forte tension sur les marchés mondiaux. En un an, le cours de robusta s’est envolé pour atteindre, la coquette somme de 3 500 euros, la tonne en 2024. Soit, un record depuis 2008.

Les raisons de cette explosion du cours du robusta sont nombreuses. La première : le réchauffement climatique. En effet, une vague de chaleur écrase le Vietnam, premier pays producteur, mais aussi l'Indonésie, rendant les récoltes moins importantes. Selon l’Association nationale du café, 650 000 hectares dédiés au robusta ont souffert de ce climat trop sec et trop chaud. L’association vietnamienne des exportateurs de café estime qu’il va manquer environ un cinquième de la production, soit 400 000 tonnes en moins.

Par ailleurs, les agriculteurs vietnamiens tentent de diversifier leurs cultures. Désormais, ils se tournent vers la production d’avocats ou encore de fruits et de poivre, limitant les terrains dédiés à la culture du café. Les récoltes ne sont donc pas suffisantes pour répondre à la demande, toujours très soutenue, des consommateurs et des industriels. De ce fait, le prix augmente.

L’Arabica résiste

Heureusement, les Français ne consomment pas uniquement du robusta. En effet, selon le syndicat du café, le pays importe 40 % de robusta et 60 % d’arabica. Cependant, les amateurs d’expresso ou de café soluble vont devoir s’y faire : les prix vont augmenter. En effet, le robusta étant plus corsé, on le retrouve majoritairement dans ces deux préparations. Le marché devrait être tendu pendant une bonne partie de l’année, ou du moins jusqu’à ce que la prochaine récolte soit disponible à l’exportation, à l’automne prochain. En attendant, pourquoi ne pas se tourner vers une tasse de chicorée ?