VIDÉO - Salon de l'Agriculture : les influenceurs du terroir à l'honneur

Le but du Salon de l'Agriculture, c'est de présenter des produits ou des savoir-faire. Ce matin, parlons de la rencontre qui est prévue ce jour, celle des influenceurs du terroir.

Le Salon de l'Agriculture donne la possibilité aux agriculteurs de présenter des produits, et donc un savoir-faire. Ce mardi, une rencontre est prévue avec des influenceurs du terroir qui vont se retrouver autour d'une bonne bouffe. Ils sont plusieurs dizaines en France et se sont donnés une mission : faire la promo du terroir français. Parmi eux, se trouve un passionné par la gastronomie des terroirs et les savoir-faire de la France rurale : Timothée Martin, alias le "Grand Gaulois". Il s'est lancé dans des vidéos il y a quelques mois et a déjà plus de 100.000 abonnés sur Instagram et TikTok. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

