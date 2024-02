VIDÉO - Un gospel entonné par de jeunes volontaires du SNU : retour sur une polémique

Des vidéos de jeunes volontaires du SNU ont créé un émoi impressionnant sur les réseaux sociaux. Leur chanson "Oh happy day" fait l'éloge de Jésus-Christ, allant ainsi à l'encontre des principes de laïcité de l'État.

Il y a quelques jours, de jeunes volontaires à un stage de Service National Universel (SNU) organisé à Palavas-les-Flots (Hérault) ont clôturé leur séjour en interprétant ensemble une chorégraphie sur le tube gospel "Oh Happy Day", tapant des mains après des pas sur le côté, levant les bras au ciel, en rythme avec le mythique chant religieux. Repris dans les années 1960 et popularisé dans le film Sister Act, ce gospel mondialement connu est chanté à la gloire de Jésus.

Les images ont été diffusées sur X (ex-Twitter) par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Hérault (DSDEN 34). Et les internautes de s'interroger sur l'utilisation d'un chant religieux dans le cadre du SNU, à vocation républicaine, donc laïque. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.

