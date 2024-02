Smartphone : dans un marché en déclin, un nouveau modèle gonflé à l’intelligence artificielle ?

Les ventes de téléphones et de smartphones sont en baisse pour la sixième année consécutive. On peut évoquer le pouvoir d'achat, le manque d'innovation ou la concurrence de l'intelligence artificielle. Voici l'histoire de ce moyen de communication.

Le monde de la téléphonie mise sur l'intelligence artificielle pour trouver un nouvel élan alors que les ventes de smartphones sont au plus bas. Selon le cabinet spécialisé IDC, cité par l'AFP, 1,17 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde l'an dernier, soit le plus faible niveau depuis 10 ans. Mais les ventes ont redémarré au quatrième trimestre (+8,5%) et "la dynamique laisse entrevoir une reprise rapide", souligne-t-il.

En perte de vitesse depuis quelques années, en l'absence d'innovations susceptibles d'attirer l'attention sur les nouveaux modèles, le marché du mobile espère poursuivre son rebond dans les prochains mois grâce aux apports de l'intelligence artificielle. Retrouvez un point sur l'évolution du téléphone dans le sujet en tête de cet article.

